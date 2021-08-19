Запасы топлива в местных хранилищах остаются на минимуме

"Газпром" готов поставить в Европу объем газа, сравнимый с уровнем голубого топлива в своем крупнейшем подземном хранилище на территории ЕС, при условии отсутствия задержек с запуском газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщила эксперт, глава отдела исследований Vygon Consulting Мария Белова.

В настоящее время европейские подземные хранилища (ПХГ) содержат минимум газа. По информации на 16 августа, объем остается на рекордно низких показателях в ряде стран – по 18 процентов у немецкого Jemgum, а также у австрийского Haidach и нидерландского Bergermeer. Общеевропейский показатель же не превышает 62%.

Российский гигант ожидает ввода "Северного потока – 2". После этого компания сможет увеличить объем подаваемого в Европу газа. Запуск, который, по предварительным данным, произойдет в середине-конце осени, позволит дополнительно закачать в Европу 4-5 млрд кубов – этот показатель сопоставим с объемом хранилища в Редене. Речь идет о крупнейшем европейском ПХГ "Газпрома" (емкость – 4,2 млрд кубов). Оно сейчас заполнено всего лишь на 6,7 процента.

Согласно приведенным данным, в настоящее время сокращение запасов голубого топлива в указанном ПХГ вызвано тем, что "Газпром" решил привлечь указанные запасы во время сниженного экспорта по "Ямалу".

"Газпром" при этом отказался бронировать допмощности украинской ГТС – на сентябрь компания решила взять лишь 4% из того объема, который предлагался на аукционе. До этого же корпорация выкупала весь объем.



Ранее немецкий журналист Карл Харенброк заявил, что завершение строительства "Северного потока – 2" состоится уже 23 августа – до окончания работ, по мнению представителя СМИ, остаются считанные дни.