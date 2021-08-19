Работающие в РФ иностранцы довольны ситуацией

Россия успешно справилась с пандемией коронавируса. Третья волна заболеваний COVID-19 пошла на спад, бизнес снова процветает, а темпы роста ВВП приблизились к доковидным показателям. К таким выводам пришло японское издание Japan Business Press.

По оценке местных экспертов, экономика России понесла ущерб от пандемии менее сильный, чем другие страны. Этому способствовало решение руководства страны не вводить тотальный локдаун и не останавливать промышленное производство. В итоге сейчас и ЦБ РФ, и МВФ констатируют восстановление российской экономики и прогнозируют стабильность в будущем.

Есть, конечно, люди, которые обеспокоены замедлением экономического роста. Однако многие довольны. К примеру, сфера общественных услуг и питания сократилась практически вдвое. Но те, кто выжил в непростые времена, уже фиксируют рост доходов.

В частности, владелец японского ресторана в Москве утверждает, что уже в феврале 2021 г. начался наплыв клиентов, а с апреля уровень продаж стал выше, чем был в доковидный период.

В статье приводится мнение и других японских бизнесменов, которые довольны состоянием дел в России. В частности, производители небольших принтеров, наушников и микрофонов отметили всплеск интереса к своей продукции в связи с переводом россиян на удаленную работу. При этом японские аналитики полагают, что этот рынок еще долго будет активен в РФ, поскольку многие работодатели при возможности сохранят дистанционный режим для сотрудников после того, как убедились в удобстве такого формата.

Впрочем, есть у России и проблемы. Главная из них – инфляция, набирающая темп. В результате рост цен на продукты питания может стать социальной проблемой, предупреждает автор.

Ранее США инициировали расследование, цель которого – лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой.