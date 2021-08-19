На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Раньше это было невозможно из-за санкций США

Нидерландское судно Nordnes присоединилось к строителям "Северного потока-2". Это произошло впервые за последние полтора года, поскольку ранее иностранные компании опасались попасть под американские санкции.

По данным портала по отслеживанию движения судов Vesselfinder, Nordnes занял позицию над первой ниткой "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне. Эта труба уже полностью проложена, сейчас она проходит пуско-наладочные испытания. Задача судна нидерландской компании Van Oord – стабилизировать трубопровод, забросав его сверху камнями.

Нидерландский камнеукладчик ранее уже работал на "Северном потоке-2", но покинул проект в марте 2020 г. из-за принятых США ограничений в отношении строителей "СП-2", пишет EADaily. Тот факт, что сейчас иностранная компания привела свое судно на трассу строящегося российского газопровода, может означать, что соответствующих договоренностей добилась канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита к президенту США Джо Байдену.

В июле Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, согласно которому США перестают мешать реализации проекта "Северный поток-2", а Германия гарантирует, что Россия не сможет использовать данный проект в качестве геополитического оружия против Украины.

Трубопровод "Северный поток-2" будет состоять из двух веток, которые пройдут по дну Балтийского моря от берега РФ до ФРГ. Первая труба уже полностью готова. Укладка второй тоже подходит к концу. Многие с нетерпением ожидают поставок газа по новой трубе, поскольку нынешних объемов поставок "Газпрома" в ЕС может оказаться недостаточно в осенне-зимний период.

Источник: EADaily
Николай ВИКТОРОВ

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