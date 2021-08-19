Тенденция на ослабление российской валюты сохранится в ближайшие дни

Последние несколько дней рубль переживает не самые лучшие времена. Днем ранее российская валюта резко упала в цене. Как считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, на это повлияли сразу несколько факторов.

Во-первых, заметно подешевела нефть. Сейчас черное золото торгуется на трехмесячных минимумах. Но при этом американская валюта продолжает укрепляться во всему спектру рынка. Это позволило курсу валют обносить почти четырехнедельные максимумы.

Так, еще вчера курс деревянного снизился до 73,7 рубля за доллар, а уже сегодня, 19 августа, американец попытался закрепиться на уровне 74,15 рубля.

"Переломным моментом, который одновременно укрепил защитный доллар и надавил на рисковые активы, стал протокол заседания ФРС (Федеральная резервная система – прим.ред.)",

– объяснил эксперт для издания "Свободная пресса", добавив, что "ястребиный" тон Центробанка, заявившего о намерении сворачивать стимулы, удивил других участников рынка.

По мнению Переславского, в ближайшее время надеяться на укрепление российской валюты не стоит, поскольку понадобится время, чтобы принять заявление ФРС. Негативно на рубле скажутся и цены на нефть. Вероятно, что даже налоговый период не сможет остановить обвал деревянного.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс рубля к концу августа 2021 года. Аналитики не исключают, что российская валюта попадет под давление.