Подобные заявления в отношении участников проекта звучат постоянно, напомнил аналитик

Главный аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил требования польского европарламентария сорвать запуск "Северного потока – 2". Эксперт напомнил, что подобные призывы не предполагают принятия незамедлительных мер.

Напомним, ранее евродепутат Анна Фотыга, занимавшая в 2006-2007 гг. пост министра иностранных дел Польши, призвала Брюссель к остановке "сомнительного" проекта, объяснив это неким несоответствием "Северного потока – 2" требованиям законодательства ЕС по третьему энергетическому пакету.

Юшков напомнил, что Европарламент принимал всевозможные резолюции "пачками" по отношению к участникам "Северного потока – 2" и самому проекту. Однако накопленный ворох бумаг не обладает обязательной силой и носит лишь декларативный характер.

Этот фактор, продолжил аналитик, объясняет легкость принятия подобных документов. Евродепутаты не несут за это никакой ответственности. Таким образом, парламентарии лишь набирают себе политические очки, пишет RT.

"Тема противодействия РФ и "Северному потоку – 2" в Европе популярна, и они пытаются работать на свой электорат", – пояснил Юшков в интервью телеканалу.

Фотыга объяснила свой призыв к Брюсселю тем, что владелец "Северного потока – 2", на ее взгляд, стремится избежать требований по разделению собственности и доступа третьих сторон, а также прозрачному тарифу.

Днем ранее сообщалось, что нидерландский Nordnes вернулся к строительству "Северного потока – 2" впервые за полтора года – корабль не участвовал в укладке из-за опасений владельца попасть под санкции США.



