Предполагается создание специальной коммуникационной платформы

Украинские власти формируют рабочую группу, целью которой является недопущение запуска "Северного потока – 2". Конкретная цель заключается в наработке предложений по воспрепятствованию запуска газопровода.

В настоящее время лишь известно, что в состав группы войдут члены правительства Украины. По информации источника, запуск магистрали несет для страну "угрозу национальной безопасности". Письмо за подписью премьер-министра Незалежной и главы администрации Зеленского Андрея Ермака попали в распоряжение СМИ, которые обнародовали документ.

Так, в обращении к главе правительства Ермак попросил согласовать включение в группу Ольшу Стефанишину, замглавы Министерства по вопросам евроинтеграции, а также главу Минюста Дениса Малюську. Глава офиса указал, что соответствующая инициатива поступила от президента Зеленского.

Глава правительства вынес одобрительное решение, согласовав предложенные кандидатуры. Известно, что еще одним членом группы станет глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

Известно, что в рамках формирования правительственной группы предполагается создание коммуникационной платформы, которая должна разрабатывать и обсуждать предложения. Речь идет о мерах по нейтрализации угроз государству, которые могут возникнуть после запуска газопровода.

Ранее Зеленский заявил о своем недовольстве достигнутыми договоренностями США и Германии по "Северному потоку-2". Президент Незалежной поставил под сомнение тот факт, что все обещания в рамках сделки будут исполнены.