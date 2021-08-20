Раскрыт размер ущерба для России после нового экономического удара США

Раскрыт размер ущерба для России после нового экономического удара США
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Американцы грозятся снова напакостить нашей стране

Вашингтонская администрация готова задействовать все силы для того, чтобы подорвать стабильность в нашем государстве. Недавно американцы начали разговоры о возможном лишении России статуса рыночной экономики. По подсчетам известного аналитика Кристофера Дембика, такое решение Вашингтона может стоить Москве несколько десятков миллионов долларов в год.

Руководитель макроэкономического анализа Saxo Bank отметил, что, с одной стороны, подобного рода решения несут чисто технический характер. Однако в то же время, такие перемены статуса могут серьезно сказаться на российской экономике. Также очевидно, что подобный недружественный шаг США только усилит политическую напряженность в российско-американских отношениях.

В первую очередь, решение лишить Россию статуса рыночной экономики ударит по промышленному экспорту. Также будет подорвана конкурентноспособность отечественных компаний. В целом, по подсчетам аналитика, если угрозы американцев будут претворены в жизнь, Россия может потерять порядка 75-100 миллионов долларов в год.

Напомним, разговоры о лишении России статуса рыночной экономики начались на фоне разбирательств, связанных с ценами на экспортируемые из РФ азотные удобрения.

Стоит отметить, что американцы уже долгие годы ведут планомерную антироссийскую политику и постоянно обвиняют Россию во всех грехах. Недавно Вашингтон заявил, что Москва якобы попытается посеять раздор в США.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость296984
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Гость299408
Давно пора сделать экономику США равную 00000000!!!!!
Все что ты можешь сделать, так это наложить кучу вонючего дeрьмa. Еще вякать тут, сидя на прoпeрдaнном диване.
Гость294212
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Экая мелочь 100 млн. в год. У нас через офшоры выводят миллиардами. Напугали ежа голой попой.
Гость297210
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Гость299408
Давно пора сделать экономику США равную 00000000!!!!!
Так а что вы тогда воняете и свои сопли жуёте - слелайте если похмельных силёнок хватит
Гость300222
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Вашингтонская администрация готова задействовать все силы для того, чтобы подорвать стабильность в нашем государстве.......
Гость299408
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Давно пора сделать экономику США равную 00000000!!!!!
Гость296816
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В эрэфии рыночная экономика, смех да только...
Гость296657
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Гость300004
Ваши то никакие))) Ну, разве не пустят в клозет на панщине.
А американские мелкие. Воевать уже не могут, операции проворачивать не могут. Гадить в суп умеют.
И чем дальше, тем мельче пакости.
Раньше от Свифта грозились отключить, сейчас грозятся не здороваться. Завтра язык будут в спину показывать.
Ой, куды катится град на холме? Похоже, с холма))))
я признаться уже жалею, что за Джо голосовал на выборах.
старина Трамп вам бы вставил по самые печенки :)))
Гость300004
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Гость297210
Вот ведь наши какие плохие. Хлебом не корми - дай только рашеньку в какахи мокнуть :) а по правде в России и не было никогда рыночной экономики и так то Штаты совершенно правы
Ваши то никакие))) Ну, разве не пустят в клозет на панщине.
А американские мелкие. Воевать уже не могут, операции проворачивать не могут. Гадить в суп умеют.
И чем дальше, тем мельче пакости.
Раньше от Свифта грозились отключить, сейчас грозятся не здороваться. Завтра язык будут в спину показывать.
Ой, куды катится град на холме? Похоже, с холма))))
Рыночники рукожопые
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Да у них тоже нет рыночной экономики. Вона у них один мужик попереимел пол Голливуда, а его за это в тюрьму. А сейчас не оказать ни услуг, ни самому поиметь их. Сиди дома и <цензура>
Гость297210
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Вот ведь наши какие плохие. Хлебом не корми - дай только рашеньку в какахи мокнуть :) а по правде в России и не было никогда рыночной экономики и так то Штаты совершенно правы
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