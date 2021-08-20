Американцы грозятся снова напакостить нашей стране

Вашингтонская администрация готова задействовать все силы для того, чтобы подорвать стабильность в нашем государстве. Недавно американцы начали разговоры о возможном лишении России статуса рыночной экономики. По подсчетам известного аналитика Кристофера Дембика, такое решение Вашингтона может стоить Москве несколько десятков миллионов долларов в год.



Руководитель макроэкономического анализа Saxo Bank отметил, что, с одной стороны, подобного рода решения несут чисто технический характер. Однако в то же время, такие перемены статуса могут серьезно сказаться на российской экономике. Также очевидно, что подобный недружественный шаг США только усилит политическую напряженность в российско-американских отношениях.

В первую очередь, решение лишить Россию статуса рыночной экономики ударит по промышленному экспорту. Также будет подорвана конкурентноспособность отечественных компаний. В целом, по подсчетам аналитика, если угрозы американцев будут претворены в жизнь, Россия может потерять порядка 75-100 миллионов долларов в год.

Напомним, разговоры о лишении России статуса рыночной экономики начались на фоне разбирательств, связанных с ценами на экспортируемые из РФ азотные удобрения.

Стоит отметить, что американцы уже долгие годы ведут планомерную антироссийскую политику и постоянно обвиняют Россию во всех грехах. Недавно Вашингтон заявил, что Москва якобы попытается посеять раздор в США.