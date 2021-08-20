Американцы ввели очередные санкции

Несмотря на то, что российская газовая магистраль "Северный поток – 2" практически достроена, борьба против нашего трубопровода не прекращается. Так, американцы решили воспользоваться своим излюбленным способом и объявили об очередных рестрикциях, связанных с проектом.



Сегодня, 20 августа, стало известно, что вашингтонская администрация ввела санкционные ограничения против двоих россиян и одного судна. Безрадостную информацию озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА "Новости".

Подспорье для такого рода недружественных действий против России ранее подготовил американский главнокомандующий Джо Байден. Президент Соединенных Штатов Америки поставил свою подпись под указом, который разрешает использовать санкционную дубину в отношении "определенных энергетических проектов России".

В итоге стало известно, что под опалу американцев попали российские компании "Нобилити" и "Константа". Также рестрикции введены против судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", пишет Bloomberg.



При этом хозяин Белого дома объявил, что такое решение призвано укрепить энергобезопасность европейских государств.

Теперь собственность иностранцев, связанных с нашими энергетическими проектами, может быть заблокирована по воле американского госсекретаря или местного Минфина.

Стоит отметить, что нападки на российскую газовую магистраль идут со всех сторон. Недавно было высказано предположение, что украинский президент Владимир Зеленский попытается представить строительство газопровода как удар по экономике Незалежной и будет выпрашивать у немецкого канцлера Ангелы Меркель огромную компенсацию.