США нанесли новый удар по "Северному потоку – 2"

США нанесли новый удар по "Северному потоку – 2"
Северный поток - 2. Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американцы ввели очередные санкции

Несмотря на то, что российская газовая магистраль "Северный поток – 2" практически достроена, борьба против нашего трубопровода не прекращается. Так, американцы решили воспользоваться своим излюбленным способом и объявили об очередных рестрикциях, связанных с проектом.

Сегодня, 20 августа, стало известно, что вашингтонская администрация ввела санкционные ограничения против двоих россиян и одного судна. Безрадостную информацию озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА "Новости".

Подспорье для такого рода недружественных действий против России ранее подготовил американский главнокомандующий Джо Байден. Президент Соединенных Штатов Америки поставил свою подпись под указом, который разрешает использовать санкционную дубину в отношении "определенных энергетических проектов России".

В итоге стало известно, что под опалу американцев попали российские компании "Нобилити" и "Константа". Также рестрикции введены против судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", пишет  Bloomberg. 

При этом хозяин Белого дома объявил, что такое решение призвано укрепить энергобезопасность европейских государств.

Теперь собственность иностранцев, связанных с нашими энергетическими проектами, может быть заблокирована по воле американского госсекретаря или местного Минфина.

Стоит отметить, что нападки на российскую газовую магистраль идут со всех сторон. Недавно было высказано предположение, что украинский президент Владимир Зеленский попытается представить строительство газопровода как удар по экономике Незалежной и будет выпрашивать у немецкого канцлера Ангелы Меркель огромную компенсацию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость298776
Пожаловаться Ответить
Гость300051
Тебя бесплатно похороним правда крест не поставим, не достоин.
я не христианин и вашу рабскую веру презираю.
Гость298776
Пожаловаться Ответить
Путин — про транзит газа:

▪️Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС;
"патриоты", вам ваш фюрер поставил шах и мат :)))
Гость300051
Пожаловаться Ответить
Гость292210
Мамаще росие по любому пипец
Только после вас, а вообще сначала писать научись тролль начинающий.
Гость300051
Пожаловаться Ответить
Гость296657
"Буквально за месяц гробы стали стоить дороже на 30%, кресты из дерева на 20%, а металлические оградки в 2,5 раза.
Есть подозрение, что в стране реализуется какая-то новая программа по увеличению продолжительности жизни, которая не позволит умирать россиянам по финансовым соображениям."
теперь в россии не только жить, но и умереть стало очень дорого.
Тебя бесплатно похороним правда крест не поставим, не достоин.
Гость296657
Пожаловаться Ответить
"Буквально за месяц гробы стали стоить дороже на 30%, кресты из дерева на 20%, а металлические оградки в 2,5 раза.
Есть подозрение, что в стране реализуется какая-то новая программа по увеличению продолжительности жизни, которая не позволит умирать россиянам по финансовым соображениям."
теперь в россии не только жить, но и умереть стало очень дорого.
Гость296657
Пожаловаться Ответить
Гость292210
Мамаще росие по любому пипец
это да. похмелье будет жестким.
Гость292210
Пожаловаться Ответить
Мамаще росие по любому пипец
Гость298776
Пожаловаться Ответить
Гость297636
это только поднимет цены на газ
вам от этого легче не станет.
Гость298776
Пожаловаться Ответить
Вдруг откуда невозьмись ... появился "пушной зверек".
пендосы же "дураки", ага. )))
ГостьМР
Пожаловаться Ответить
Почему нет фамилий двух россиян? Какое отношение они имеют к трубопроводу? Какая у них собственность в США? Очень интересно.
1 2
новости партнеров

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве

Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей