О стратегических накоплениях рассказали в "Нафтогазе"

Незалежная продолжает биться в антироссийской истерике и из всех щелей вопит про страшного соседа-"агрессора", который спит и видит, как бы стереть Киев с лица земли. Украинцы дошли до того, что задумались о формировании запасов энергоресурсов на черный день из-за России.



Таким хозяйственным взглядом на вещи поделился исполнительный директор украинского энергетического гиганта "Нафтогаз" Юрий Витренко. Он сообщил, что предприятие всерьез рассматривает возможность возведения огромных резервуаров для хранения нефти впрок.

Обеспокоенный бизнесмен объявил, что Незалежная "фактически находится в состоянии войны с Россией". А значит строительство стратегических объектов жизненно необходимо для этого "замученного" государства. Если амбициозные планы предпринимателя будут претворены в жизнь, резервуары для хранения энергоресурсов появятся на территории морского нефтяного терминала "Южный" в Одесской области. О планах Витренко рассказали в пресс-службе "Нафтогаза".

По проекту компании, всего должно быть построено четыре емкости для хранения. Сначала планируется возвести резервуар, который вместит в себя порядка 120 тысяч тонн нефти.

Витренко уже похвастался, что его инициативу поддержал украинский лидер Владимир Зеленский и другие представители киевского режима.

Тем временем, сам президент Незалежной пытается подзаработать на российской газовой магистрали "Северный поток – 2". По мнению некоторых экспертов, вскоре Зеленский начнет выпрашивать у немецкого канцлера Ангелы Меркель огромную компенсацию за введение в эксплуатацию нашего трубопровода.