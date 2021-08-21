Что ждет Курилы в ближайшие пять лет: заявление Трутнева

Что ждет Курилы в ближайшие пять лет: заявление Трутнева
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
На островах будет "практически офшор"

Полпред главы РФ на Дальнем Востоке раскрыл подробности освоения Курил. Ранее Юрий Трутнев сообщал, что острова планируется осваивать в ускоренном темпе в ближайшие пять лет.

По словам вице-премьера, на Курилах российские власти намерены создать свободную налоговую зону. Как передает РБК, на островах будет "практически офшор".

Трутнев добавил, что у компаний и граждан, которые будут вести на Курилах коммерческую деятельность, инвестировать, не будет "самого обязательства" платить налоги. Как минимум на 10 лет власти откажутся и от проверок, заверил полпред президента.

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин распорядился представить предложения по особому налоговому режиму на Курилах к 1 сентября 2021 года.

Заявление Трутнева об освоении островов растиражировала японская пресса. Слова вице-премьера вызвали у жителей Страны восходящего солнца негодование. Некоторые читатели, настроенные особенно воинственно, предложили властям Японии немедленно разорвать всякие отношения с РФ в экономической сфере и "защитить" Курилы.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Смерть россии
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Курили вернутся Японии. Курили это Япония. Будь проклята россия!
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