На островах будет "практически офшор"

Полпред главы РФ на Дальнем Востоке раскрыл подробности освоения Курил. Ранее Юрий Трутнев сообщал, что острова планируется осваивать в ускоренном темпе в ближайшие пять лет.



По словам вице-премьера, на Курилах российские власти намерены создать свободную налоговую зону. Как передает РБК, на островах будет "практически офшор".

Трутнев добавил, что у компаний и граждан, которые будут вести на Курилах коммерческую деятельность, инвестировать, не будет "самого обязательства" платить налоги. Как минимум на 10 лет власти откажутся и от проверок, заверил полпред президента.

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин распорядился представить предложения по особому налоговому режиму на Курилах к 1 сентября 2021 года.

Заявление Трутнева об освоении островов растиражировала японская пресса. Слова вице-премьера вызвали у жителей Страны восходящего солнца негодование. Некоторые читатели, настроенные особенно воинственно, предложили властям Японии немедленно разорвать всякие отношения с РФ в экономической сфере и "защитить" Курилы.