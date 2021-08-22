Баржа приступила к достройке в немецкой зоне

Несмотря на все перипетии и бесконечные санкции западных государств, строительство российской газовой магистрали "Северный поток – 2" успешно продвигается и уверенно подходит к концу. Так, судно-трубоукладчик "Фортуна" уже отработало в датских водах и перешло на территорию Германии.

За минувшие сутки баржа уложила около 700 метров газопровода и покинула воды Дании, войдя в зону немцев.

К сожалению, внешние факторы пока не позволяют "Фортуне" выйти на прежние темпы работы. При благоприятных условиях баржа может укладывать 1100 метров трубы в сутки.

Как подсчитали аналитики, если текущая ситуация не изменится, трубоукладчик не успеет достроить газопровод в ранее обозначенные сроки. Сейчас в южной части Балтийского моря бушуют штормы.

При этом барже осталось проложить всего около 13 километров второй нитки газовой магистрали, пишет EАdaily.

Ранее сообщалось, что работы в водах Германии ориентировочно должны закончиться к 12 сентября. Впрочем, разрешение на возведение трубопровода в немецких водах будет действовать до конца месяца.

Тем временем, Соединенные Штаты Америки не оставляют попытки насолить нашему государству. Недавно Вашингтон нанес новый удар по российскому газопроводу. Америка решила воспользоваться своим излюбленным способом и объявила об очередных санкциях, связанных с проектом.