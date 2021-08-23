Власти Германии назвали точную дату завершения "Северного потока -2" - Bloomberg

Власти Германии назвали точную дату завершения "Северного потока -2" - Bloomberg
Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/GLOBAL LOOK press
До финального стыка осталось меньше месяца

Датой окончания строительства газопровода "Северный поток-2" станет 12 сентября. Об этом сообщило агентство "Блумберг".

По информации репортеров, которую они получили в официальных органах ФРГ, именно в этот день ожидается завершение прокладки газопровода в водах Германии. Учитывая, что в датской экономической зоне укладка труб уже завершена, немецкий участок является финальным, и с окончанием работ у берегов ФРГ закончится и возведение "Северного потока-2" в целом, передает 5-tv.ru.

В минувшие выходные стало известно, что трубоукладочная баржа "Фортуна" выполнила задачу в экономической зоне Дании и взяла курс на ФРГ. Там ей предстоит проложить 13 км труб, однако неблагоприятные погодные условия в Балтийском море могут помешать строителям взять хороший темп.

При этом власти ФРГ заверяют окружающих, что "Северный поток-2" не станет геополитическим оружием в руках России: в противном случае в отношении Москвы будут приняты дополнительные ограничения.

На прошлой неделе новые санкции против "СП-2" ввели США. Несмотря на это, иностранные компании после полуторалетнего перерыва вновь подключились к реализации проекта.

Источник: 5-tv.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость302317
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М
любимая мантра кастрюль о дровах в половине россии
а газ нужно продавать,в россии его очень много,доход с экспорта важен для любой страны и в том числе для россии
кастрюль корежит что россия умеет получать выгоду а они только все проебывать
была богатейшая усср,россия поставляла много лет практически даром газ но все просрали
теперь исходят на <цензура>
Тебя недоноска хохлы опустили, что кругом только они мерещатся?
Гость302317
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Гость297421
А ты когда в россии то был?
Я тут уже 71 год живу и топлю печь дровами, а про газ мы узнали только благодаря телевизору который кстати не так давно кое как стал показывать нормально без помех.
М
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Гость302317
Половина России топит дровами и углём а газ <цензура> за бугор. И ведь находятся ещё идиоты которые этому рады, газ будут продавать и бабло иметь только парочка друзей путина а остальным даже дров скоро не останется. Всё что не сгорит продадут китаёзам.
любимая мантра кастрюль о дровах в половине россии
а газ нужно продавать,в россии его очень много,доход с экспорта важен для любой страны и в том числе для россии
кастрюль корежит что россия умеет получать выгоду а они только все проебывать
была богатейшая усср,россия поставляла много лет практически даром газ но все просрали
теперь исходят на <цензура>
Гость297421
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Гость302317
Половина России топит дровами и углём а газ <цензура> за бугор. И ведь находятся ещё идиоты которые этому рады, газ будут продавать и бабло иметь только парочка друзей путина а остальным даже дров скоро не останется. Всё что не сгорит продадут китаёзам.
А ты когда в россии то был?
Гость302317
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Гость300513
Непонятно, что так Путин о Германии то беспокоится . Больше чем о Сибири и Якутии. Странно
плешивый беспокоится о своём кармане, ведь валюта будет поступать в кошелёк его подельников и естественно в его тоже.А на Россию этот ушлёпок положил ещё в начале 90х когда обворовывал с Собчаком Ленинград.
Гость298896
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Какое геополитическое оружие? Газпром - один из участников международного проекта сп-2. Причем хдесь россия?
Гость302317
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Половина России топит дровами и углём а газ <цензура> за бугор. И ведь находятся ещё идиоты которые этому рады, газ будут продавать и бабло иметь только парочка друзей путина а остальным даже дров скоро не останется. Всё что не сгорит продадут китаёзам.
Гость300513
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Непонятно, что так Путин о Германии то беспокоится . Больше чем о Сибири и Якутии. Странно
Гость302320
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Гость298776
есть главное - пока рашу никто не душит
но в любой момент мокнут рылом в гоуно.
и это Меркель ясно озвучила.
Это вас <цензура> пока никто не душит и то какой визг и какая вонь стоит. Надо было придушить давно...
М
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свиноферму развели как лохов,морковку показали в виде санкций россии а те и рады,так и с газом,скоро перейдете на солому и кизяк,а потоки будут в полную качать мимо идиотов
медленно но верно урину кончают
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