До финального стыка осталось меньше месяца

Датой окончания строительства газопровода "Северный поток-2" станет 12 сентября. Об этом сообщило агентство "Блумберг".

По информации репортеров, которую они получили в официальных органах ФРГ, именно в этот день ожидается завершение прокладки газопровода в водах Германии. Учитывая, что в датской экономической зоне укладка труб уже завершена, немецкий участок является финальным, и с окончанием работ у берегов ФРГ закончится и возведение "Северного потока-2" в целом, передает 5-tv.ru.

В минувшие выходные стало известно, что трубоукладочная баржа "Фортуна" выполнила задачу в экономической зоне Дании и взяла курс на ФРГ. Там ей предстоит проложить 13 км труб, однако неблагоприятные погодные условия в Балтийском море могут помешать строителям взять хороший темп.

При этом власти ФРГ заверяют окружающих, что "Северный поток-2" не станет геополитическим оружием в руках России: в противном случае в отношении Москвы будут приняты дополнительные ограничения.

На прошлой неделе новые санкции против "СП-2" ввели США. Несмотря на это, иностранные компании после полуторалетнего перерыва вновь подключились к реализации проекта.