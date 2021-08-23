Как новые выплаты пенсионерам отразятся на экономике РФ

Эксперт просчитал последствия президентской инициативы

Предложение российского лидера Владимира Путина выделить в 2021 году по 10 тысяч рублей всем пенсионерам и по 15 тысяч рублей военнослужащим является оправданным с точки зрения компенсации зависимым от государства категориям граждан потери дохода из-за инфляции. Но для бюджета страны это выльется в крайне большую сумму. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ, экономист Александр Сафонов.

Пенсии в РФ повышаются ежегодно, при расчете индексации учитывается уровень инфляции за прошлый год, напомнил Сафонов. Однако в этом году цены резко пошли вверх, особенно подорожали продукты. В итоге доходы пенсионеров снизились, несмотря на индексацию. В армии же в прошлом году индексация вообще не проводилась.

"Поэтому сейчас она назрела, хотя бы в виде единовременной выплаты",

– пояснил экономист в комментарии "КП". По его мнению, данный вид компенсации не будет способствовать разгону инфляции. Но для бюджета страны это будет весомая нагрузка.

Если к 39 миллионам пенсионеров, получающих денежное содержание от государства в силу преклонного возраста, прибавить еще 6 миллионов военных пенсионеров и лиц, получающих персональные пенсии после госслужбы, то на единовременную выплату всем по 10 тыс.рублей потребуется примерно 450 млрд рублей, подсчитал финансист.

Добавим к этому выплаты военнослужащим и приравненным к ним силовикам и получим около 0,5 триллиона рублей. "Это очень большие деньги", – заключил Сафонов.

Президент РФ предложил выплатить пенсионерам и военным единовременные пособия после того, как глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече руководства партии "Единая России" указал на падение доходов военнослужащих за последние месяцы. Решение о выплатах предстоит принять Госдуме нового созыва. Выборы пройдут 17-19 сентября.