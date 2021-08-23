Страны ЕС еще долго будут нуждаться в поставках топлива из РФ

Европа останется зависимой от газа еще долгие десятилетия, поскольку перевести на другое топливо все построенные дома невозможно. При этом энергетический рынок ЕС останется за Россией. Об этом заявил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что через четверть века страны ЕС станут практически независимы от поставок газа. В связи с чем рекомендовала Украине уже сейчас думать, чем возместить потерю дохода от транзита российского газа в Европу.

По мнению Пикина, заявления Меркель носили программный характер – канцлер лишь подтвердила серьезность намерений ЕС снизить до минимума выбросы в атмосферу от углеводородов. Цель европейцев – закрыть к 2050 году все свои нефтяные и газовые месторождения и перейти на более экологичное топливо. Однако отказаться от потребления газа в жилищном секторе Европа не сможет:

"Перевести на углеродонейтральное состояние все дома технологически невозможно. Поэтому потребление останется",

– приводит "Общественная служба новостей" мнение Пикина. По его оценке, в целом импорт газа странами ЕС через 25 лет станет меньше. При этом доля России в оставшемся объеме поставок окажется даже выше, чем сейчас. Но востребованными, в первую очередь, будут газопроводы, связывающие РФ и потребителей напрямую без стран-посредников – например, "Северный поток-2".

Ранее стало известно, что завершение строительства "Северного птока-2" запланировано на 12 сентября 2021 года.