Меркель поспешила с заявлением о российском газе – эксперт

Меркель поспешила с заявлением о российском газе – эксперт
Ангела Меркель. Фото: Michael Timm/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Страны ЕС еще долго будут нуждаться в поставках топлива из РФ

Европа останется зависимой от газа еще долгие десятилетия, поскольку перевести на другое топливо все построенные дома невозможно. При этом энергетический рынок ЕС останется за Россией. Об этом заявил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. 

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что через четверть века страны ЕС станут практически независимы от поставок газа. В связи с чем рекомендовала Украине уже сейчас думать, чем возместить потерю дохода от транзита российского газа в Европу.

По мнению Пикина, заявления Меркель носили программный характер – канцлер лишь подтвердила серьезность намерений ЕС снизить до минимума выбросы в атмосферу от углеводородов. Цель европейцев – закрыть к 2050 году все свои нефтяные и газовые месторождения и перейти на более экологичное топливо. Однако отказаться от потребления газа в жилищном секторе Европа не сможет:

"Перевести на углеродонейтральное состояние все дома технологически невозможно. Поэтому потребление останется",

– приводит "Общественная служба новостей" мнение Пикина. По его оценке, в целом импорт газа странами ЕС через 25 лет станет меньше. При этом доля России в оставшемся объеме поставок окажется даже выше, чем сейчас. Но востребованными, в первую очередь, будут газопроводы, связывающие РФ и потребителей напрямую без стран-посредников – например, "Северный поток-2".

Ранее стало известно, что завершение строительства "Северного птока-2" запланировано на 12 сентября 2021 года.

Источник: ОСН
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

М
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Гость296657
эпоха вонючего и духовного газа заканчивается.
от него нужно уходить ЕС.
чем раньше Европа уйдет от газа из раши тем быстее получит всю рашу.
ага,зато получит (ла) вонючую территорию и гнилой генофонд вукраины
воняет так что птицы на лету падают
можно и нужно накрыть крышкой и поставить краник чтоп не бабахнуло.стравливать или употреблять вместо российск газа
этож надо.за такой срок убить усср и устроить такую помойку,таланты...
крым наш
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Гость296657
эпоха вонючего и духовного газа заканчивается.
от него нужно уходить ЕС.
чем раньше Европа уйдет от газа из раши тем быстее получит всю рашу.
Какляндию уже получила!Радуется!!!
Гость296657
Пожаловаться Ответить
эпоха вонючего и духовного газа заканчивается.
от него нужно уходить ЕС.
чем раньше Европа уйдет от газа из раши тем быстее получит всю рашу.
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