Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт

Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждане ищут стабильности из-за девальвации национальной валюты

Приток иностранной валюты на банковские счета российских граждан вызван страхом населения за текущее положение в стране. Такого мнения придерживаются опрошенные специалисты, указавшие на то, что высокие темпы скупки доллара и евро могут стать причиной повышения ключевой ставки и снижения покупательской способности населения.

Ранее сообщалось о том, что с начала 2021 года сбережения россиян в валюте возросли на 17,6% – речь идет о самом высоком показателе роста иностранной доли в счетах за последний четырехлетний период. За первое полугодие валютные сбережения жителей РФ достигли 35,6 млрд долларов.

Как считает экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, в основе этого явления лежит банальный человеческий фактор – страх и жадность. Граждане решили вкладывать последние средства в доллары из-за девальвации рубля, несмотря на относительное падение американской валюты. Такая обстановка, на взгляд специалиста, напоминает ситуацию 1990-х годов.

"Любая падающая валюта всегда испытывает желание уйти в более твердую – евро, доллар и так далее. Это и делает народ, – объяснил эксперт.

По мнению финансового специалиста Владимира Григорьева, 35,6 миллиардов долларов – небольшая цифра, которая не сможет заставить пошатнуться отечественную экономику. В послесоветские годы российская валюта является образцом нестабильности – даже если держится на приличном уровне.

"Эффект прошлого года, кризис и ставки по вкладам снизились. Вот многие и перевели рублевые сбережения в валюту", – считает специалист.

Завсегдатаи и адепты финансового авантюризма сейчас топчут тропы на бирже, сами консерваторы работают с валютой. Средства россиян же в обороте отечественной финансовой системы, считает эксперт. В целом же увеличение иностранной доли не грозит серьезными рисками, хотя в совокупности и говорит о негативном явлении в экономике страны, полагает Григорьев.

Ранее аналитик заявил, что надеяться на укрепление рубля в ближайшее время не стоит.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость296657
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рашковане ? доллару когда конец ? когда наконец пут-ин своей костлявой ручонкой задушит наш доллар ?
Гость298776
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скрепыши ? вы уже купили долларов, а ? :)))
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