Экономист объяснил невозможность отмены в России пенсионной реформы

Экономист объяснил невозможность отмены в России пенсионной реформы
Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Правительство уже направляет сэкономленные средства на другие нужды страны

В России невозможно принять законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Дело в том, что средства, сэкономленные с помощью реформы, уже тратятся на иные нужды, а сами пенсионеры хотят продолжать трудовую деятельность. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии для "Общественной службы новостей"

"Задача пенсионной реформы связана была с повышением устойчивости Пенсионного фонда. Одновременно с этим стояла задача предоставить возможность бюджету тратить средства и на другие направления. Значительное количество пенсионеров продолжают работать", – пояснил экономист.

По его словам, начатая правительством пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить деньги. Эти средства тратятся на развитие экономики государства. Также власти направляют деньги на такие нужды, как выплата в 10 тыс руб всем пенсионерам, что анонсировал президент РФ Владимир Путин 22 августа.

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста.

Россияне поддержали эту идею коммунистов. Большинство граждан страны хотят забыть как страшный сон изменения, внесенные в пенсионную систему в 2018 году, и снова выходить на заслуженный отдых как в советские времена – женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость296657
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"Правительство уже направляет сэкономленные средства на другие нужды страны" - уже направило ага.
недвижка в странах НАТО - вот другие нужды страны
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