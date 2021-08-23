Правительство уже направляет сэкономленные средства на другие нужды страны

В России невозможно принять законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Дело в том, что средства, сэкономленные с помощью реформы, уже тратятся на иные нужды, а сами пенсионеры хотят продолжать трудовую деятельность. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии для "Общественной службы новостей"



"Задача пенсионной реформы связана была с повышением устойчивости Пенсионного фонда. Одновременно с этим стояла задача предоставить возможность бюджету тратить средства и на другие направления. Значительное количество пенсионеров продолжают работать", – пояснил экономист.

По его словам, начатая правительством пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить деньги. Эти средства тратятся на развитие экономики государства. Также власти направляют деньги на такие нужды, как выплата в 10 тыс руб всем пенсионерам, что анонсировал президент РФ Владимир Путин 22 августа.

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста.

Россияне поддержали эту идею коммунистов. Большинство граждан страны хотят забыть как страшный сон изменения, внесенные в пенсионную систему в 2018 году, и снова выходить на заслуженный отдых как в советские времена – женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет.

