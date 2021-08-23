Дело в Вашингтоне: Тегеран не может выплатить Москве долг за АЭС

Дело в Вашингтоне: Тегеран не может выплатить Москве долг за АЭС
Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Несмотря на финансовые сложности, атомная станция в "Бушере" продолжает работать в штатном режиме

Тегеран не в состоянии выплатить Москве $500 млн долга за работы по строительству атомной электростанции "Бушер-2". Иранские власти заявляют, что причиной этому являются санкции США, которые заблокировали деньги Исламской Республики в японских и южнокорейских банках. Об этом сообщил посол РФ в Иране Леван Джагарян.

"К сожалению, урегулировать вопрос с иранской задолженностью по АЭС "Бушер" пока не удалось", – цитирует РИА "Новости" главу российской дипмиссии.

При этом он подчеркнул, что персонал станции продолжает свою работу в штатном режиме.

В июне вице-президент Ирана по атомной энергетике, руководитель Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи признался, что Тегеран задолжал Москве $500 млн за строительство АЭС "Бушер-2", пишет агентство ISNA. Более того, иранские власти не рассчитались с Россией за топливо для "Бушер-1".

Напомним, построенная Россией АЭС "Бушер" находится в 17 км к юго-востоку от одноименного города и провинции на побережье Персидского залива на юге Ирана. Станция начала работу в 2011 г. и вышла на полную мощность в следующем году. Первый энергоблок АЭС официально был передан Ирану в сентябре 2013-го.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость297210
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Аэропорт в Тегеране строили израильтяне. И если смотреть сверху то аэропорт увенчан шестиконечной Маген Давид :)))
Вот это я понимаю троллинг ! На десятилетия взорвали пердаки !
Гость297210
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Короче персы тоже провернули русню на своём мусульманском, криво-обрезанном пенисе.
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