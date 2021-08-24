Обойдемся без нее: в МИДе высказались о возможном отказе Украины от транзита газа

Обойдемся без нее: в МИДе высказались о возможном отказе Украины от транзита газа
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
При этом российская сторона выразила сомнение в вероятности такого сценария

Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заверил, что наша страна не собирается отказываться от транзита голубого топлива через Незалежную. Вместе с тем он оценил вероятность того, что Киев не захочет пропускать газ через украинскую территорию. Такое вряд ли возможно, считает Биричевский. При этом он отметил, что и такой сценарий не станет помехой.

"…наверное, мы сможем обойтись и без нее", – сообщил собеседник РИА Новости.

Попутно Биричевский раскрыл, сколько осталось до окончания строительства "Северного потока – 2", которое так тревожит украинскую сторону. Трубопровод будет завершен буквально через несколько недель.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова к транзиту газа через Незалежную после 2024 года. Определяться с объемами поставляемого голубого топлива и сроками контрактов будут исходя из нужд стран ЕС. Об этом он сообщил после прощальной встречи с канцером ФРГ Ангелой Меркель, пишет RT.

О возможном будущем украинской ГТС высказался эксперт. Продлить транзит газа на прежних условиях у Киева, скорее всего, не выйдет. Рассчитывать на помощь европейских стран украинцам не стоит, считает он. Незалежной будет выгоднее пустить ГТС на металлолом.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость298796
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Гость302649
Надо нанести перви удар по росие отклучит транзит чтоб максимум затруднит строителство сп2 нет денег нет сп2 надо играт на опирижнние, а там и новие санкции на подходе!!! Полни пипец мамаще пранститутке расие
вас тогда быстро анально взбодрят ваши западные партнеры. хотя может вы этого и добиваетесь)
Гость302649
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Надо нанести перви удар по росие отклучит транзит чтоб максимум затруднит строителство сп2 нет денег нет сп2 надо играт на опирижнние, а там и новие санкции на подходе!!! Полни пипец мамаще пранститутке расие
Гость из будущего
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...."Незалежной будет выгоднее пустить ГТС на металлолом." Пилите Зеля, пилите.
Дуркаина все
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Смерть россии
россия скоро развалится. Будь проклята россия
30 лет вы, ущербный генетический биомусор, ждете развала России, но разваливается дуркаина, промышленности уже нет, медицину угробили, землю продали, население разбегается как тараканы от дихлофоса. За 30 лет даже обезьяны в зоопарке и те сделали бы хоть какие-то выводы, но только не кугутское быдло. С упорством идиотов вы все ждете, что кому-то будет хуже, вся ваша никчемная жизнь состоит из ненависти, разрушений, плясок на костях, продажности, прогиба перед тем кого вы считаете выше себя (читай, почти всего мира), анекдотической жадности и чванства. Вы обречены.
Гость303096
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Смерть россии
россия скоро развалится. Будь проклята россия
бедолага... Вам ведь и галопередол перестали выдавать
Смерть россии
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россия скоро развалится. Будь проклята россия
Гость300051
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Ну зачем такие реверансы в сторону этой бандерлогии, они плевка с нашей стороны не заслуживают. Разве что хотим немцам потрафить. А так пусть свою трубу хоть в металлолом сдают или на Марс запускают.
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