При этом российская сторона выразила сомнение в вероятности такого сценария

Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заверил, что наша страна не собирается отказываться от транзита голубого топлива через Незалежную. Вместе с тем он оценил вероятность того, что Киев не захочет пропускать газ через украинскую территорию. Такое вряд ли возможно, считает Биричевский. При этом он отметил, что и такой сценарий не станет помехой.



"…наверное, мы сможем обойтись и без нее", – сообщил собеседник РИА Новости.

Попутно Биричевский раскрыл, сколько осталось до окончания строительства "Северного потока – 2", которое так тревожит украинскую сторону. Трубопровод будет завершен буквально через несколько недель.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова к транзиту газа через Незалежную после 2024 года. Определяться с объемами поставляемого голубого топлива и сроками контрактов будут исходя из нужд стран ЕС. Об этом он сообщил после прощальной встречи с канцером ФРГ Ангелой Меркель, пишет RT.

О возможном будущем украинской ГТС высказался эксперт. Продлить транзит газа на прежних условиях у Киева, скорее всего, не выйдет. Рассчитывать на помощь европейских стран украинцам не стоит, считает он. Незалежной будет выгоднее пустить ГТС на металлолом.