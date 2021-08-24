Объем прокачки из РФ в ФРГ пока не определен

С заполнением нового трубопровода "Северный поток-2" проблем не будет. Россия готова подать газ в трубу хоть сейчас. Система полностью проверена. Об этом сообщил главный инженер Ямальского газопромыслового управления "Газпром добыча Надым" Азамат Усманов.

Он рассказал, что за последние месяцы специалисты подготовили оборудование к работе в осенне-зимний период. Ресурсов для заполнения газопровода тоже достаточно. Причем Россия готова экспортировать любой объем в пределах расчетной мощности трубы.

"Все оборудование в норме, согласно технологическому регламенту проверено, не ждем никаких неприятностей. Газа хватит. Его достаточно, чтобы обеспечить любое заполнение",

– рассказал Усманов в эфире "России 1" во вторник, 24 августа.

Ранее стало известно, что строителям осталось проложить менее 14 км труб в водах Германии – и газопровод "Северный поток-2" будет готов. Датой окончания строительства называют 12 сентября.

Плановая мощность двух нитей нового газопровода составляет 55 млрд кубометров сырья в год. Однако этот объем может быть снижен вдвое, если оператору проекта не удастся вывести "Северный поток-2" из-под действия ограничений третьего энергопакета ЕС. Впрочем, в первое время подача газа по новой трубе в любом случае должна быть средней мощности. В "Газпроме" полагают, что до конца 2021 г. по "Северному потоку-2" в Европу поступит около 5,6 млрд кубов газа, передает "РГ".