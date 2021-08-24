Россия готова подать газ в "Северный поток-2"

Россия готова подать газ в "Северный поток-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Объем прокачки из РФ в ФРГ пока не определен

С заполнением нового трубопровода "Северный поток-2" проблем не будет. Россия готова подать газ в трубу хоть сейчас. Система полностью проверена. Об этом сообщил главный инженер Ямальского газопромыслового управления "Газпром добыча Надым" Азамат Усманов.

Он рассказал, что за последние месяцы специалисты подготовили оборудование к работе в осенне-зимний период. Ресурсов для заполнения газопровода тоже достаточно. Причем Россия готова экспортировать любой объем в пределах расчетной мощности трубы.

"Все оборудование в норме, согласно технологическому регламенту проверено, не ждем никаких неприятностей. Газа хватит. Его достаточно, чтобы обеспечить любое заполнение",

– рассказал Усманов в эфире "России 1" во вторник, 24 августа.

Ранее стало известно, что строителям осталось проложить менее 14 км труб в водах Германии – и газопровод "Северный поток-2" будет готов. Датой окончания строительства называют 12 сентября.

Плановая мощность двух нитей нового газопровода составляет 55 млрд кубометров сырья в год. Однако этот объем может быть снижен вдвое, если оператору проекта не удастся вывести "Северный поток-2" из-под действия ограничений третьего энергопакета ЕС. Впрочем, в первое время подача газа по новой трубе в любом случае должна быть средней мощности. В "Газпроме" полагают, что до конца 2021 г. по "Северному потоку-2" в Европу поступит около 5,6 млрд кубов газа, передает "РГ".

Источник: РГ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость296657
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Лис
Ну не надо уже свою ущербность, зависть и злобу так выставлять напоказ, сударь. Конкретно по теме, без брызганья слюной, высказываться уже не получается? Кстати, Вы вна Украине застряли? Или предпочли "любить родину" из-за океана?
из за океана ее любить как то спокойнее получается :)
Лис
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Гость298776
россия. бессмысленная и беспощадная.
готова порвать себя но не знает ради чего, поэтому подает газы просто так
Ну не надо уже свою ущербность, зависть и злобу так выставлять напоказ, сударь. Конкретно по теме, без брызганья слюной, высказываться уже не получается? Кстати, Вы вна Украине застряли? Или предпочли "любить родину" из-за океана?
Лис
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ГостьА
Викторов, напиши с какой целью и каким образом "Россия готова подать газ" в недостроенную трубу. Компрессорные станции закачивают в трубу газ , а из нее сразу в море? У тебя все в порядке? Ты осознаешь, что написал в заголовке? За свои слова надо отвечать.
Не дребездите, сударь, если не понимаете прочитанного. Во-первых, ветка Б достроена, и подсоединена к ГТС Германии. Физическая прокачка по ней уже полностью возможна. А во-вторых, речь идёт о готовности компрессорных и регулирующих станций, регламентная проверка которых ВСЕГДА сначала проводится в запорном режиме (dead-head по-английски). Короче, фактическая прокачка газа из пункта А в пункт Б не обязательна при проверке оборудования.
Гость298776
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ГостьА
Викторов, напиши с какой целью и каким образом "Россия готова подать газ" в недостроенную трубу. Компрессорные станции закачивают в трубу газ , а из нее сразу в море? У тебя все в порядке? Ты осознаешь, что написал в заголовке? За свои слова надо отвечать.
россия. бессмысленная и беспощадная.
готова порвать себя но не знает ради чего, поэтому подает газы просто так
ГостьА
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Викторов, напиши с какой целью и каким образом "Россия готова подать газ" в недостроенную трубу. Компрессорные станции закачивают в трубу газ , а из нее сразу в море? У тебя все в порядке? Ты осознаешь, что написал в заголовке? За свои слова надо отвечать.
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