Будапешт намерен обсудить с Миллером возможность "гибкого подхода"

Венгрия надеется на заключение нового долгосрочного соглашения с "Газпромом" на поставки газа на пятнадцатилетний срок. Соответствующее заявление сделал накануне министр иностранных дел страны Петер Сиярто на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сиярто указал главе российского МИД, что в скором времени прежнее соглашение о поставках из РФ истекает. Венгерская сторона готова в заключению нового долгосрочного контракта.

Вместе с тем министр отметил, что переговоры по условиям нового контракта уже на финальном этапе – в скором времени представители Венгрии обсудят вопрос с Санкт-Петербурге с гендиректором российского гиганта Алексеем Миллером.

Сиярто выразил уверенность, что стороны смогут достичь нового соглашения на хороших условиях сроком на пятнадцать лет. Министр также заявил, что Будапешт поддерживает идею о строительстве "Турецкого потока" с ветками через территорию Сербии в Венгрию – страна таким образом будет обеспечена еще 8,5 миллиарда кубометров в год. Осенью местные власти объявят тендер на бронирование мощностей.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства также отметил, что Будапешт намерен решить после петербургских переговоров вопрос цены и "гибкости соглашения".

"Чтобы это, к примеру, было 10 плюс 5 лет, мы лично обсудим гибкий подход к срокам и к цене", – пояснил министр.

Будапешт также рассчитывает на приемлемые для себя условия – Сиярто заявил, что до сих пор Венгрия выступала транзитером "Газпрома" в балканском направлении.

Ранее сообщалось о том, что "Северный поток – 2" полностью проверен и готов к подаче газа.