Немецкий суд вынес решение по делу "Северного потока – 2"

Немецкий суд вынес решение по делу "Северного потока – 2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Оператор трубопровода проиграл

Сегодня, 25 августа, произошло весьма неприятное событие для оператора российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Эксперты суда Германии вынесли вердикт по делу об освобождении нашего трубопровода от требований Газовой директивы ЕС.

К сожалению, решение западных специалистов оказалось не в пользу оператора газопровода. Немецкие эксперты посчитали правильным применять требования Газовой директивы Евросоюза к российскому проекту. Оператор же, в свою очередь, рассчитывал, что ему удастся избежать дополнительных сложностей с запуском энергетических коммуникаций.

Однако судьи Федеративной Республики Германия решили по-другому. Отметим, европейские директивы, в частности, предполагают разделение деятельности по добыче и перевозке голубого топлива. Европейцы настаивают, что предприятие, которое занимается разработкой месторождения, не может в тоже время выступать в качестве владельца газопровода, по которому транспортируется добытый ею газ.

Такая условная борьба с монополией существенно усложняет жизнь оператору "Северного потока – 2". В компании уже объявили, что принимают к сведению решение немецких экспертов. В ближайшее время специалисты предприятия проанализируют вердикт суда. Такую информацию публикует Bloomberg.

К слову, недавно стало известно, что Россия уже готова подавать газ в новый трубопровод.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость296504
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значит нам поднимут цены
Гость300051
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Ну сейчас кастрюли зазвенят от перемоги так что штукатурка посыпется, в прочем им все равно ничего не обломится в любом случае. Хотя выходы и из этого положения существуют и наверняка предусмотрены. Немцы при всем своем подчинении ЕС заинтересованы в этой трубе не меньше России.
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