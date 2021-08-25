Оператор трубопровода проиграл

Сегодня, 25 августа, произошло весьма неприятное событие для оператора российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Эксперты суда Германии вынесли вердикт по делу об освобождении нашего трубопровода от требований Газовой директивы ЕС.



К сожалению, решение западных специалистов оказалось не в пользу оператора газопровода. Немецкие эксперты посчитали правильным применять требования Газовой директивы Евросоюза к российскому проекту. Оператор же, в свою очередь, рассчитывал, что ему удастся избежать дополнительных сложностей с запуском энергетических коммуникаций.

Однако судьи Федеративной Республики Германия решили по-другому. Отметим, европейские директивы, в частности, предполагают разделение деятельности по добыче и перевозке голубого топлива. Европейцы настаивают, что предприятие, которое занимается разработкой месторождения, не может в тоже время выступать в качестве владельца газопровода, по которому транспортируется добытый ею газ.

Такая условная борьба с монополией существенно усложняет жизнь оператору "Северного потока – 2". В компании уже объявили, что принимают к сведению решение немецких экспертов. В ближайшее время специалисты предприятия проанализируют вердикт суда. Такую информацию публикует Bloomberg.

К слову, недавно стало известно, что Россия уже готова подавать газ в новый трубопровод.