Россиян ждет «картофельная бедность»

Россиян ждет «картофельная бедность»
Фото: Jan Woitas/ZB/www.globallookpress.com
Эксперты пересчитали покупательную способность в "натуральном выражении"

Пока официальная статистика пытается доказать, что в России "жизнь налаживается" и реальные располагаемые доходы населения вновь начали расти, простые расчеты указывают на прямо противоположное. Исследование, проведенное аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, базирующееся на динамике цен базовых продуктов питания, указывает на то, что покупательная способность россиян обрушилась на десятки процентов, и продолжает снижаться. 

Картофель выводит на чистую воду

Так что же сделала FinExpertiza? Действуя по принципу индекса Бигмака, аналитики пересчитали покупательную способность в "натуральном выражении". В качестве базового продукта был взят весьма популярный в России товар – картофель.

Согласно расчетам, в первой половине 2021 года на усредненную зарплату россиянина можно было приобрести 1232 кг картофеля. Как выяснилось, это на 447 кг меньше, чем в 2020 году. Из чего следует, что в натуральном выражении покупательная способность российских зарплат сократилась на 26,6%.

С января по май розничные цены на картофель выросли в годовом выражении на 49,2%, тогда как среднемесячная номинальная зарплата в стране увеличилась на 8,8% (в реальном выражении, с учетом инфляции – всего лишь на 3%).

По словам президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, картофель стал одним из самых подорожавших продуктов питания в 2021 году, что связано с плохим урожаем прошлого года. "Количество картофеля в рационе человека особо не зависит от уровня доходов – и богатые, и бедные потребляют примерно равное количество картошки", – пояснила Трубникова.


Если пересчитать "через картофель" изменение покупательной способности населения в различных регионах, можно увидеть поистине умопомрачительные цифры. Так, в Калининградской области покупательная способность рухнула на 53,9%, на 44,8% она снизилась в республике Алтай, на 44% в Костромской области, и на 43,4% в Чувашии. Схожий порядок цифр наблюдается в Алтайском крае (-40,5%), Омской области (-38,7%), Хакасии (-38,3%), Красноярском крае (-37,9%), Карелии (-37,4%) и Самарской области (-37,1%).

Картошка против Росстата

С вопросом о том, насколько адекватны "картофельные расчеты", и какие из них можно сделать выводы, "Утро" обратилось к экспертам. 

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, такие расчеты более наглядно, чем информация Росстата или Центрального Банка, говорят об уровне инфляции в стране и покупательской способности зарплат россиян. Это пример того, как меняется стоимость денег в стране, падают доходы граждан и растут цены.

"То, что в сравнении с прошлым годом стоимость овощей значительно выросла – очевидно. Что покупательская способность сократилась также видно многим (на одну и ту же сумму денег в магазине можно приобрести меньше товаров, поскольку выросли цены), – пояснил эксперт. – Это вполне адекватная оценка текущей ситуации с доходами и продуктовой инфляции в стране. И для этого берется самый востребованный продукт в нашей стране – оценивать покупательскую способность через приобретение автомобилей будет несколько не логично".

Одобряет "картофельные методы" расчета покупательной способности и заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Юрий Баранчик. "Обычно такие сравнения (на примере определенного продукта) дают более объективную картину относительно уровня доходов граждан, покупательской способности населения и уровня цен. Поскольку люди всегда видят разницу между данными по инфляции Росстата и конкретными ценами в магазинах, такая "продуктовая аналитика" востребована", – сказал "Утру" эксперт.


Как быть и что делать?

О чем могут свидетельствовать результаты "картофельной аналитики" от FinExpertiza? По словам Артема Деева, снижение покупательской способности населения – это серьезная проблема для экономики. Чем выше цены и возможность покупать что-либо, тем ниже спрос. Люди начинают экономить, приобретая самые дешевые товары и снижая их потребление.

"В результате у производителей сокращается производство, падают обороты, а у государства снижается собираемость налогов и меньше маневра для повышения зарплат бюджетникам и т.д. Что еще больше снижает покупательскую способность населения и ведет к усилению кризиса в стране. Для выхода из кризиса благосостояние граждан имеет ключевое значение",

– резюмирует эксперт.

Согласен с ним и Юрий Баранчик, считающий "картофельный метод" весьма удачным инструментом оценки ситуации с покупательной способностью населения. "Понятно, что на примере картофеля видно, что рост цен и не успевающий за ним рост доходов граждан сильно повлияли на покупательскую способность: за одну и ту же сумму денег граждане могут купить меньше продуктов, чем ранее", – говорит он.

Впрочем, по мнению эксперта, не все так плохо, поскольку правительство видит эти тенденции, и реагирует на них, выделяя средства на единовременные выплаты семьям, повышая различные пособия и вводя новые. Юрий Баранчик считает, что все это делается именно для того, чтобы поддержать покупательскую способность у людей, испытывающих финансовые трудности. "Стоит надеяться, что по мере восстановления российской экономики после пандемии темпы роста доходов сравнятся с инфляцией и "индекс картофеля" не будет таким впечатляющим", – резюмирует эксперт.

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

Гость303496
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Гость298776
кароче. рашковане ! дружно соскребли в тарелку "пидзалупный творожок" и кушаем
ахахахахаа
Чубатый а тебе за камуналку денег хватает заплатить? Кто работает у того и на картошку и на развлечения хватает, я вот невидел что бы кому-то не хватало на продукты, ну я имею ввиду своих близких и дальних соседей,да и вообще люди прилично одеты у всех машины. Что на бензин у всех хватает,а на картошку нет? Бред какой то.
Гость303496
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Гость298776
кароче. рашковане ! дружно соскребли в тарелку "пидзалупный творожок" и кушаем
ахахахахаа
Ну уж поверь что не тебе чубатому веселится,вы вообще в полной <цензура>. Да и в других странах не лучше. Я вот к примеру как жил так и живу нормально,просто работаю,а зарплата у меня неплохая так что я сильно не ощутил этого кипеша.
Гость298776
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Дуркаина все
Ври дальше. Наври еще что про коронавирус у вас в "нормальной стране" никто ничего не слышал. А что в пиндостане цены взлетели - это пропаганда.
конкретно у нас ничего не взлетело. как все стоило так и стоит
Гость299854
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Друзья! Зачем вы пытаетесь спорить с ботами?
СБУ платит студентам по 1 гривне за плохой пост о России. Они стараются как могут. Чем больше нагадят, тем больше получат. Им не интересны ваши ответы - они их даже не читают.
Прекращайте спорить с теми, кто работает за деньги. Не опускайтесь до их уровня.
Лучше пишите жалобы на уродов с этого сайта, которые позволяют размещать украинские <цензура>, разжигающие межнациональную рознь.
Я пытался. Получил ответ от Роскомнадзора. Оказывается Путина здесь можно поливать любыми словами и ничего не будет, т.к. это личное мнение.
ГостьА
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Дуркаина все
Ври дальше. Наври еще что про коронавирус у вас в "нормальной стране" никто ничего не слышал. А что в пиндостане цены взлетели - это пропаганда.
Ты в пиндостане живешь? Поэтому волнуешься?
Дуркаина все
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Гость298776
это наверное капитализм да ?
нет чувак, это не капитализм. это воровство, дурость и погоня за деньгами.
я живу в нормальной капиталистической стране и у нас ничего не скачет.
а ваша раша - страна дикого востока.
Ври дальше. Наври еще что про коронавирус у вас в "нормальной стране" никто ничего не слышал. А что в пиндостане цены взлетели - это пропаганда.
ГостьСС
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Гость298776
Вас могут признать экстремистом. это же подрыв духовных скреп. :))
Пусть признают иноагентами Росстат и Минтруд за правду. Тогда их запретят и никто не узнает правдивых цифр.
Гость298776
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ГостьСС
Росстат дал официальную цифру-в России 17,7 миллиона бедных. Минтруд, Андрей Лебедев, дал цифры по регионам. Самые бедные Тува 34,1% бедных, Ингушетия 30%, Кабардино-Балкария, Алтай 24,2%. Бедные-это у кого доходы меньше прожиточного минимума. Даже на картошку не хватает. Встали с колен за 20 лет правления Путина.
кароче. рашковане ! дружно соскребли в тарелку "пидзалупный творожок" и кушаем
ахахахахаа
Гость298776
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ГостьСС
Росстат дал официальную цифру-в России 17,7 миллиона бедных. Минтруд, Андрей Лебедев, дал цифры по регионам. Самые бедные Тува 34,1% бедных, Ингушетия 30%, Кабардино-Балкария, Алтай 24,2%. Бедные-это у кого доходы меньше прожиточного минимума. Даже на картошку не хватает. Встали с колен за 20 лет правления Путина.
Вас могут признать экстремистом. это же подрыв духовных скреп. :))
ГостьСС
Пожаловаться Ответить
Росстат дал официальную цифру-в России 17,7 миллиона бедных. Минтруд, Андрей Лебедев, дал цифры по регионам. Самые бедные Тува 34,1% бедных, Ингушетия 30%, Кабардино-Балкария, Алтай 24,2%. Бедные-это у кого доходы меньше прожиточного минимума. Даже на картошку не хватает. Встали с колен за 20 лет правления Путина.
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