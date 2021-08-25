Ситуация на мировом энергетическом рынке может измениться

Сегодня, 25 августа, немецкий суд отказал оператору российской газовой магистрали "Северный поток – 2" в просьбе вывести наш трубопровод из-под действия Газовой директивы Евросоюза. По мнению профильного эксперта Дмитрия Маринченко, такое решение должно очень порадовать украинские власти.



Специалист обратил внимание, что из-за судебного вердикта существенно повышается ценность украинской газотранспортной системы для российского энергетического гиганта "Газпрома".

Решение немецких судебных экспертов по российскому газопроводу серьезно усложняет жизнь оператору "Северного потока – 2". В частности, Газовая директива Евросоюза требует, чтобы газопровод частично заполнялся силами альтернативного поставщика. Другой вариант – передача части энергетических коммуникаций третьей компании. Такая условная борьба с монополией негативно сказывается на реализации российского проекта.

По мнению Маринченко, решение суда приведет к тому, что "Газпром" не сможет использовать газовую магистраль на полную мощность. За счет этого повысится спрос на транспортировку голубого топлива через украинские коммуникации. Таким образом, потребность России в газотранспортной системе Незалежной может увеличится.

Напомним, оператор трубопровода заявил, что принимает к сведению решение немецких экспертов и сейчас берет паузу на то, чтобы проанализировать вердикт суда.