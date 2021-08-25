Решение немецкого суда по "Северному потоку – 2" на руку Украине – эксперт

Решение немецкого суда по "Северному потоку – 2" на руку Украине – эксперт
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Ситуация на мировом энергетическом рынке может измениться

Сегодня, 25 августа, немецкий суд отказал оператору российской газовой магистрали "Северный поток – 2" в просьбе вывести наш трубопровод из-под действия Газовой директивы Евросоюза. По мнению профильного эксперта Дмитрия Маринченко, такое решение должно очень порадовать украинские власти.

Специалист обратил внимание, что из-за судебного вердикта существенно повышается ценность украинской газотранспортной системы для российского энергетического гиганта "Газпрома".

Решение немецких судебных экспертов по российскому газопроводу серьезно усложняет жизнь оператору "Северного потока – 2". В частности, Газовая директива Евросоюза требует, чтобы газопровод частично заполнялся силами альтернативного поставщика. Другой вариант – передача части энергетических коммуникаций третьей компании. Такая условная борьба с монополией негативно сказывается на реализации российского проекта.

По мнению Маринченко, решение суда приведет к тому, что "Газпром" не сможет использовать газовую магистраль на полную мощность. За счет этого повысится спрос на транспортировку голубого топлива через украинские коммуникации. Таким образом, потребность России в газотранспортной системе Незалежной может увеличится.

Напомним, оператор трубопровода заявил, что принимает к сведению решение немецких экспертов и сейчас берет паузу на то, чтобы проанализировать вердикт суда.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость297302
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Гость298776
трудности будут у вас а не у Украины с Германией. 100%
Да нет. Трудности будут у всех. Если цена на газ побьёт планку 1000 баксов.
Леха из МОсквы
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Газпром может не заключать дополнительные контракты на поставку газа в ЕС. Россия уже встала с колен и доля газа в бюджете упала с 80 до 40 процентов. Типа уважаемая ЕС где хотите там и покупайте, хотите в Америке , хотите в ПОльше :))
Гость298776
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Гость299854
Думаю в Газпроме тоже не пальцем деланные. После строительства СП2 появились рычаги влияния - можете брать сколько надо, а можете половину (хотя с <цензура> ли?), однако и платить будете как за две а не за одну. Норвегия например проложила трубы до Англии и они используются в полной мере. Однако..... "Зима близко". Красиво подожгли нуждающийся в реконструкции терминал и этим закрыли прокачку. Так же ВДРУГ случится пара проблем и на участках через Украину. Запасы пусты. Можно выebывatьcя. Но не долго. За трудности созданные Украиной, кстати почти отбили все убытки поднятием цены.
трудности будут у вас а не у Украины с Германией. 100%
Гость300051
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Гость298776
да да. мы лидеры в космосе - говорили они.
нас никому не догнать - говорили они.
и они стоят обосранные.
Обосранные сейчас вы пиндосы по самые уши вместе с вашей вяликой армией трусов и придурком президентом. Как вам талибы наваляли по самое небалуйся что бежали доблестные пиндосские вояки побросав все и даже после переговоров с великие США поставили на счетчик, чтобы забрали свою шушеру их Афгана за неделю а не успеете расстреляют.
Гость299854
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Гость298776
вот она их и решит. возможно без вашего пассивного участия
Думаю в Газпроме тоже не пальцем деланные. После строительства СП2 появились рычаги влияния - можете брать сколько надо, а можете половину (хотя с <цензура> ли?), однако и платить будете как за две а не за одну. Норвегия например проложила трубы до Англии и они используются в полной мере. Однако..... "Зима близко". Красиво подожгли нуждающийся в реконструкции терминал и этим закрыли прокачку. Так же ВДРУГ случится пара проблем и на участках через Украину. Запасы пусты. Можно выebывatьcя. Но не долго. За трудности созданные Украиной, кстати почти отбили все убытки поднятием цены.
Гость298776
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DDD
Купит газ у Украины? :)))))))
Кроме как у России Германии неоткуда брать дешёвый газ!
да да. мы лидеры в космосе - говорили они.
нас никому не догнать - говорили они.
и они стоят обосранные.
DDD
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Гость298776
вот она их и решит. возможно без вашего пассивного участия
Купит газ у Украины? :)))))))
Кроме как у России Германии неоткуда брать дешёвый газ!
Гость300051
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Хреновый это эксперт. Украине при любом раскладе ничего не обломится, во первых альтернативного источника заполнения этого трубопровода нету, как говориться труба из точки А в точку Б и промежуточных подключений не предусмотренно. Во вторых 2 нитки, с избытком по прокачке было построено. То что ЕС обнаглел это да факт ведь Россия не является членом ЕС и ихние директивы на нас не могут распространяться, придется создавать совместную газотранспортную компанию с немцами и как результат уменьшение прибыли в части перекачки газа но это можно частично компенсировать ценой и объемом газа.
Гость298776
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DDD
Это Германии нужен газ!
Значит она и должна решать свои проблемы.
вот она их и решит. возможно без вашего пассивного участия
DDD
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Это Германии нужен газ!
Значит она и должна решать свои проблемы.
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