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Сегодня, 25 августа, немецкий суд отказал оператору российской газовой магистрали "Северный поток – 2" в просьбе вывести наш трубопровод из-под действия Газовой директивы Евросоюза. По мнению профильного эксперта Дмитрия Маринченко, такое решение должно очень порадовать украинские власти.
Специалист обратил внимание, что из-за судебного вердикта существенно повышается ценность украинской газотранспортной системы для российского энергетического гиганта "Газпрома".
Решение немецких судебных экспертов по российскому газопроводу серьезно усложняет жизнь оператору "Северного потока – 2". В частности, Газовая директива Евросоюза требует, чтобы газопровод частично заполнялся силами альтернативного поставщика. Другой вариант – передача части энергетических коммуникаций третьей компании. Такая условная борьба с монополией негативно сказывается на реализации российского проекта.
По мнению Маринченко, решение суда приведет к тому, что "Газпром" не сможет использовать газовую магистраль на полную мощность. За счет этого повысится спрос на транспортировку голубого топлива через украинские коммуникации. Таким образом, потребность России в газотранспортной системе Незалежной может увеличится.
Напомним, оператор трубопровода заявил, что принимает к сведению решение немецких экспертов и сейчас берет паузу на то, чтобы проанализировать вердикт суда.
Обнародованы подлинники документов
нас никому не догнать - говорили они.
и они стоят обосранные.
Кроме как у России Германии неоткуда брать дешёвый газ!
Значит она и должна решать свои проблемы.