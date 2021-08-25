Глава ГТС Незалежной заявил, что Киев готов предложить свои услуги

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил на странице в социальной сети "Фейсбук", что компания готова предложить свои услуги после вынесенного вердикта немецкого суда, отклонившего жалобу Nord Stream AG на действие проекта под обновленной Газовой директивой Европейского союза.

Накануне дюссельдорфский суд вынес вердикт, в соответствии с которым жалоба представителей "Северного потока – 2" отклоняется. Таким образом, магистраль остается под действием газовой директивы ЕС.

Новость не укрылась от внимания Макогона, который заявил, что решение является крайне важным, а правила ЕС нацелены на обеспечение честной конкуренции. На этом условии, заявил топ-менеджер, настаивает и украинская сторона.

В ветке комментариев кременчугский депутат Валентин Курченко-Гай спросил у Макогона, каковы последствия судебного решения. В ответ глава украинской ГТС заявил, что Незалежная может предложить свою кандидатуру в управлении "Северным потоком – 2".

"Предложим свои услуги по управлению Северным Потоком-2 как реально независимый от РФ оператор ГТС", – написал на своей странице Макогон.

После того, как медиа подхватили новость, топ-менеджер отредактировал свое сообщение, заявив, что это всего лишь шутка.

Немецкий суд объяснил свое решение тем, что проект не был достроен к необходимой дате – к 23 мая 2019 года. Этот фактор суд назвал необходимым критерием. Украинская сторона же настаивает на том, что запуск "Северного потока – 2" грозит подрывом безопасности государства.