Украина захотела взять на себя управление "Северным потоком - 2"

Украина захотела взять на себя управление "Северным потоком - 2"
Gazprom/www.globallookpress.com
Глава ГТС Незалежной заявил, что Киев готов предложить свои услуги

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил на странице в социальной сети "Фейсбук", что компания готова предложить свои услуги после вынесенного вердикта немецкого суда, отклонившего жалобу Nord Stream AG на действие проекта под обновленной Газовой директивой Европейского союза.

Накануне дюссельдорфский суд вынес вердикт, в соответствии с которым жалоба представителей "Северного потока – 2" отклоняется. Таким образом, магистраль остается под действием газовой директивы ЕС.

Новость не укрылась от внимания Макогона, который заявил, что решение является крайне важным, а правила ЕС нацелены на обеспечение честной конкуренции. На этом условии, заявил топ-менеджер, настаивает и украинская сторона.

В ветке комментариев кременчугский депутат Валентин Курченко-Гай спросил у Макогона, каковы последствия судебного решения. В ответ глава украинской ГТС заявил, что Незалежная может предложить свою кандидатуру в управлении "Северным потоком – 2".

"Предложим свои услуги по управлению Северным Потоком-2 как реально независимый от РФ оператор ГТС", – написал на своей странице Макогон.

После того, как медиа подхватили новость, топ-менеджер отредактировал свое сообщение, заявив, что это всего лишь шутка.

Немецкий суд объяснил свое решение тем, что проект не был достроен к необходимой дате – к 23 мая 2019 года. Этот фактор суд назвал необходимым критерием. Украинская сторона же настаивает на том, что запуск "Северного потока – 2" грозит подрывом безопасности государства.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьБ
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Гость297302
Как же хохлы мечтают сохранить своё влияние на Европу. Немцы наверное будут благодарны, если трубой, которую они вместе с Газпромом строили, будут управлять украинцы )))). Чего они там курят. Они совсем нюх потеряли что-ли. Или они думают что благодаря пиндосам им всё дозволено в ЕС?
Мужик классно развел лохов. Ведь поверили. На Фейсбуке чего только нет, почти как на заборе. Для Егорки это надежный источник. Копай дальше Фейсбук. Будет над чем поржать.
Гость297298
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Бандеровские недоросли! Даже не мечтайте!
Гость298896
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Гость298779
"Чего они там курят." А что курите вы, в вашей пидорашке, если все с пеной у рта грозили Украине всякими экономическими проблемами. Обойти Украину НЕ ВЫЙДЕТ. Так-то!
Не позорься - пиши на мове...
Гость298779
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Гость297302
Как же хохлы мечтают сохранить своё влияние на Европу. Немцы наверное будут благодарны, если трубой, которую они вместе с Газпромом строили, будут управлять украинцы )))). Чего они там курят. Они совсем нюх потеряли что-ли. Или они думают что благодаря пиндосам им всё дозволено в ЕС?
"Чего они там курят." А что курите вы, в вашей пидорашке, если все с пеной у рта грозили Украине всякими экономическими проблемами. Обойти Украину НЕ ВЫЙДЕТ. Так-то!
Гость298672
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<цензура>-<цензура>-<цензура>!!! Надо срочно на Украину отправить , как можно больше ГУБОЗАКАТЫВАЮЩИХ машинок.Что то этот Макогон не проявлял рвения-стремления войти в долевое участие при строительстве СП-2 , а наоборот гадили в процессе строительства.. Прямо таки по русской поговорке -"один с сошкой(сохой) , а семеро с ложкой"
Гость297302
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Как же хохлы мечтают сохранить своё влияние на Европу. Немцы наверное будут благодарны, если трубой, которую они вместе с Газпромом строили, будут управлять украинцы )))). Чего они там курят. Они совсем нюх потеряли что-ли. Или они думают что благодаря пиндосам им всё дозволено в ЕС?
Гость298896
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Да у хохлов большой опыт делать врезки в трубу и воровать газ из хранилища. Но это здесь не пригодится т.к хранилищ на дне нет да и сделать врезку на глубине проблемаьтчно....
Гость297302
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Свою ГТС фактически развалили, теперь и до Европейских ручки тянут. ))
Гость304308
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Хохлы, сначала на кошках потренируйтесь..
ГостьСВ
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Егору Малкову и Утру. ВЕРДИКТ ВЫНОСИТ ТОЛЬКО СУД ПРИСЯЖНЫХ ТОЛЬКО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И БОЛЬШЕ НИКТО. Напрягитесь, запомните, если Утро-это СМИ. Судов в Дюссельдорфе несколько. Решение по СП 2 вынес Высший Земельный Суд Дюссельдорфа. То есть, высшая судебная инстанция, а не просто суд. Такое впечатление, что авторы случайные люди, которых научили ставить на сайт чужие новости из самых паршивых источников. Редко из приличных.
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