Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Американский Минторг ввел импортные пошлины на несколько видов стальных труб из России, Южной Кореи, а также с Украины. Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре США.
Речь идет о бесшовных стандартных, магистральных и напорных трубах из углеродистой и легированной стали.
Для российских продукции пошлина составила 209,72%, для украинской – 23,75%, а для корейской – 4,44%.
В начале августа американское ведомство сообщило о планах Вашингтона ввести пошлины на ряд
стальных труб, поскольку Комиссия по международной торговле
США установила, что государство несет убытки из-за того, что данная импортная продукция
продается в Штаты по цене "ниже справедливой", а также субсидируется корейским и российским правительствами,
передает РИА "Новости".
В Турции признали мастерство Путина, отстаивающего российскую позицию по суверенитету страны
Глава ГТС Незалежной заявил, что Киев готов предложить свои услуги