Америка ввела пошлину на импорт российских труб в 210%

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Американский Минторг ввел импортные пошлины на несколько видов стальных труб из России, Южной Кореи, а также с Украины. Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре США.

Речь идет о бесшовных стандартных, магистральных и напорных трубах из углеродистой и легированной стали.

Для российских продукции пошлина составила 209,72%, для украинской – 23,75%, а для корейской – 4,44%.

В начале августа американское ведомство сообщило о планах Вашингтона ввести пошлины на ряд стальных труб, поскольку Комиссия по международной торговле США установила, что государство несет убытки из-за того, что данная импортная продукция продается в Штаты по цене "ниже справедливой", а также субсидируется корейским и российским правительствами, передает РИА "Новости".

Источник: Сайт Федреестра США
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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