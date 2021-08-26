Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

Как сообщает РБК со ссылкой на статистику саморегулируемой организации (СРО) "МиР", на конец первого полугодия 2021 года клиентами микрофинансовых организаций (МФО), кредитующих частных лиц под сотни процентов годовых, стали 11,9 миллиона россиян, что составляет порядка 16% всего экономически активного населения.

Пугающие цифры

По данным СРО "МиР", число россиян с активными займами в МФО с начала года увеличилось на 2,26 млн человек, или на 23,5%. На конец второго квартала в стране насчитывалось почти 12 млн таких заемщиков. За весь пандемийный 2020 год база активных клиентов в этом сегменте выросла на 9,5%, или на 835 тыс. человек.

По данным СРО, только за второй квартал микрофинансовые организации выдали населению 7,9 млн новых займов на 104,6 млрд руб. С учетом результатов января-марта за полугодие выдачи приблизились к 200 млрд руб., что почти на треть больше результата второй половины прошлого года.

Как мотыльки на огонь

Чем вызван весь этот нескончаемый поток российских обывателей в микрофинансовые организации, где ставки по кредитам в разы превышают банковские, за которыми к тому же, давно закрепилась дурная слава?

По мнению руководителя руководитель аналитического департамента AMarkets Артема Деева, тому есть сразу несколько причин.

"В МФО обращаются люди, которые не могут получить кредиты в банках. Из-за высокого уровня закредитованности, из-за плохой кредитной истории, или заем нужен небольшой, – пояснил эксперт "Утру.ру". – Уже в прошлом году статистика показала, что число людей, которые хотят получить кредит "от зарплаты до зарплаты", выросло на треть".

По мнению Деева, это является свидетельством падения доходов населения и роста затрат на самое необходимое, что неудивительно при инфляции в 6,5 процентов вместо ожидаемых 4 процентов. Не стоит забывать и о том, что сами банки также ужесточают требования к заёмщикам, увеличивая число отказов.

По мнению руководителя юридической практики компании "Интерцессия" Григория Скрипилева, происходящее является следствием низкой финансовой грамотности населения и широкой доступности финансовых услуг. Во-первых, отмечает эксперт, многие россияне до сих пор плохо понимают, чем грозят займы МФО, в условиях, когда небольшой кредит можно взять буквально на каждом углу, что кажетсяч легким решением финансовой проблемы. Ведь средний кредит в такой организации составляет 30 тысяч рублей. Во-вторых, МФО не применяет метод скорринга, подобно банкам. Там не оценивают никто не занимается подробной оценкой кредитоспособности заемщика, напротив, кредиты МФО доступны для всех. И это при том, что банки уже два года назад начали заявлять, что число так называемых качественных заемщиков снижается.

"То есть увеличивается число людей, которые не смогли получить заем в банке и пошли за ним в микрофинансовую организацию, – пояснил "Утру.ру" Григорий Скрипилев. – В-третьих, сыграла роль пандемия – кто-то остался без работы, у кого-то снизились доходы. Кроме того, у кредитов в МФО есть определенная сезонность – количество выдаваемых займов обычно растет перед сезоном отпусков, перед 1 сентября и Новым годом. Это говорит о том, что люди берут небольшие кредиты на отдых или сборы ребенка в школу".

Чем грозит?

По словам Артема Деева, последствиями сложившейся ситуации может стать рост числа физических лиц, признанных банкротами, а также увеличение объема работы для коллекторских агентств.

Какого-то универсального решения проблемы, при сохранении существующих внешних условий, эксперты не видят.

"Исправить ситуацию может стабилизация продовольственной инфляции с сопоставимым ростом доходов. Пока доходы россиян отстают от инфляции – за полгода зарплаты выросли на 3,5 процента", – говорит Деев.

Согласен с ним и Григорий Скрипилев.

"Это негативная статистика, которая может быть исправлена со временем, когда ситуация в экономике и доходах населения стабилизируется. В противном случае закредитованность россиян будет расти", – говорит он.

Впрочем, пока надежд на позитивные изменения в кредитной сфере не так уж и много. И касается это не только заемщиков МФО, но и клиентов банков. По словам эксперта, уже сейчас почти половина клиентов российских банков ежемесячно платит по займам более 50% своего дохода. Зависимость от кредитов растет, и изменить это может только увеличение доходов граждан.

Впрочем, когда произойдет это изменение, учитывая нынешние экономические реалии, не совсем понятно. А это может означать лишь то, что избежать "продажи душ" МФО граждане могут только одним способом – существенно снизив уровень собственного потребления. Снижение частного потребления и изменение его формата – нарастающий тренд, распространяющийся по всему миру. Все больше людей понимает, что уровень расходов, еще 2-3 года назад считавшийся нормальным, сегодня перестает соответствовать текущим доходам. И поддержание его за счет заемных средств в надежде на скорое увеличение доходов, впоследствии может обернуться серьезными проблемами.