"Может потерять все": в Совфеде осадили Украину после заявления по "Северному потоку – 2"

"Может потерять все": в Совфеде осадили Украину после заявления по "Северному потоку – 2"
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
Незалежные зря испытывают нервы мирового сообщества

Сегодня, 26 августа, глава украинского "Нафтогаза" позволил себе весьма неосторожное высказывание. Юрий Витренко объявил, что Киев будет просить у США ввести новые санкции против России. В ответ на это член российского Совфеда Владимир Джабаров отметил, что Незалежная может дорого заплатить за такое поведение.

Видный украинский бизнесмен заявил, что киевские власти "очень громко" попросят вашингтонскую администрацию нанести очередной удар санкционной дубиной по компании North Stream AG, которая является оператором российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Так незалежные поступят в случае, если немецкий регулятор даст разрешение на эксплуатацию трубопровода.

Комментируя очередной антироссийский выпад со стороны Киева, Джабаров указал на полную безответственность и безалаберность украинских деятелей. Сенатора поражает, что с одной стороны, государство выпрашивает у России возможность транспортировать наш газ, а с другой стороны, постоянно требует наказать поставщиков этого газа.

Член Совфеда предостерег Украину от такой непродуманной политики. Незалежным давно пора перестать "испытывать нервы" других игроков международной арены.

 "Украина из-за такого поведения может потерять все. Настанет время, когда с ней вообще никто не захочет разговаривать на эту тему", – отрезал сенатор в беседе с RT

К слову, недавно были раскрыты главные страхи украинского государства из-за Соединенных Штатов Америки. Зависимость от Вашингтона может дорого обойтись Киеву. Незалежные рассчитывали, что американцы помогут им избавиться от нашего трубопровода, однако не тут-то было.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость301862
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Сейчас заглохнут писать про Северный поток 2. Обломали немцы все грандиозные планы Путина. Сила Сибири убыточная, Китай выторговал огромную скидку. Боятся даже цену назвать. Турецкий поток убыточный. Заполнен наполовину, Турция выторговала большую скидку. СП 2 в новых условиях тоже убыточный. По газовому рынку специалист Михаил Крутихин.
Гость302510
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Федорова, поищи не подконтрольный источник. Эти песни от РТ мы уже видели.
Гость297033
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да у хохлов натура просто такая подлая, и никакой мы давно уже не один народ
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