Украинцам нужно время, чтобы подготовить старую советскую трубу для прокачки водорода

Чем ближе окончание строительства газопровода "Северный поток-2", тем чаще и громче с берегов Днепра звучат призывные голоса к сильным западным державам о помощи и содействии в сохранении для Незалежной транзитного маршрута газа из России в Европу. Киевский режим хочет добиться от Берлина и Вашингтона предоставления гарантий на прокачку российского топлива по советскому трубопроводу еще хотя бы на 15 лет после окончания контракта с "Газпромом" в 2024 году.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТСУ" Сергей Макогон в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет", – сказал пан Макогон.

Кроме того, топ-менеджер надеется, что заполненность лишь наполовину новой балтийской трубы, не даст возможности "Газпрому" окончательно "похоронить" украинскую газотранспортную систему.

"Только 100%-е использование этого газопровода позволит им отказаться от нашего транзита", – отметил он.

Пан Макогон добавил, что власти Незалежной намерены использовать ГТС для "зеленого перехода", а именно транспортировки в страны ЕС водорода, о чем есть договоренности с Германией. Поэтому украинским стратегам необходим транзит на следующие 10 лет после 2024 года, чтобы подготовить и модернизировать советскую трубу, подчеркнул глава ГТСУ.

"По меньшей мере 45-50 млрд куб ежегодно, что у нас сейчас есть", – резюмировал пан Макогон.

Накануне на Украине чиновники невероятно возбудились после того, как стало известно о решении немецкого суда, отклонившего жалобу Nord Stream AG на попадание "СП-2" под обновленную Газовую директиву Евросоюза. Согласно норме третьего энергопакета оператор газопровода обязан резервировать до 50% мощностей магистрали для прокачки сырья от альтернативных поставщиков. В случае с "Газпромом" на российской территории такого не может быть по определению.

После радостной для Незалежной новости тот же пан Макогон вчера тут же объявил, что ГТСУ готова предложить свои услуги по управлению "Северным потоком-2".

