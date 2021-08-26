У российского монополиста остались сложные пути для возможности заполнить на 100% новую трубу

Вчерашнее решение суда Дюссельдорфа, отклонившего жалобу Nord Stream AG и не ставшего выводить "Северный поток – 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, заставляет "Газпром" искать план Б, чтобы вывести на полную мощность балтийский газопровод. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, а также Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

В комментарии для "Взгляда" он назвал абсурдной газовую директиву, требующую разделять деятельность по добыче газа (владельца топлива) и по его транспортировке (владельца трубы). В результате принятого Брюсселем несколько лет назад нового антимонопольного законодательства уже после начала строительства "СП-2" (в Европе не скрывали, что принимают его исключительно против российской трубы), "Газпром" теперь не сможет самостоятельно заполнить свою же магистраль на 100% отечественным сырьем.

Однако еще не все потеряно – у нашего монополиста еще остается план Б, т.е. прибегнуть к формальному исполнению газовой директивы и перенести точки сдачи-приема газа, считает Юшков. В контрактах "Газпрома" с европейскими покупателями ею значится австрийский Баумгартен.

В случае переноса сдачи и приемки газа в Балтийское море в 12 милях от немецкого берега, где формально начинается действие законодательства ЕС, ее директива будет выполнена. Точка сдачи-приема российского сырья станет, по сути, виртуальной. При этом "Газпром" сможет заполнить "СП-2" на всю мощность.

По документам в новой точке на Балтике концерн продаст европейцам 27,5 млрд куб газа (половина мощности трубы). Остальные 27,5 млрд кубов все одно будут принадлежать нашей компании, которые она передаст своим клиентам в Баумгартене.

"Тем самым формально будет соблюдено правило ЕС о том, что один владелец газа – "Газпром" – не может прокачивать больше 50% от мощности трубы. В трубе на европейской территории появятся другие компании – владельцы топлива", – объяснил эксперт.

Он отметил, что в этом сценарии есть только одна сложность – договориться с покупателями из Старого Света внести соответствующие изменения в контракты на замену точки сдачи-приемки голубого топлива. В данном вопросе в обмен на осуществление такого плана европейцы явно потребуют от "Газпрома" снижение цены на сырье.

Есть еще один вариант – это допустить к трубе других российских производителей, в частности, "Новатэк" и Роснефть, что маловероятно. Разрушение монополии "Газпрома" на продажу газа зарубежным покупателям в ближайшие годы навряд ли представляется возможным, констатирует Юшков.

Принятое накануне решение по "Северному потоку-2" весьма обрадовало власти Украины. В Киеве наперебой заговорили, что теперь их ГТС надолго станет востребованной, даже после окончания контракта с Москвой на транзит российского газа в 2024 году. Более того, украинцы даже предложили себя в качестве оператора "СП-2".

