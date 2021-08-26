На что Россия потратит 18 миллиардов от МВФ: выяснили журналисты

На что Россия потратит 18 миллиардов от МВФ: выяснили журналисты
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Деньги поступят в международные резервы государства

Центробанк России направит полученные Москвой от МВФ миллиарды долларов в международные резервы страны. Об этом узнали "Вести.ру".

По состоянию на 13 августа в данной кубышке РФ находилось $593,8 млрд. Международный валютный фонд 23 августа перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме $18 млрд.

"Величина международных резервов Российской Федерации, включающая в том числе новое распределение SDR, вместе с кратким статистическим комментарием будет размещена на сайте Банка России при очередной публикации данных о международных резервах 2 сентября 2021 года", – цитирует нашего регулятора издание.

Решение МВФ о выделении резервных активов организации на рекордную сумму в объеме $650 млрд вступило в силу в понедельник, 23 августа. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса".

Из выделенных средств $275 млрд получили развивающиеся страны, в том числе $25 млрд ушло государствам СНГ и Грузии, сообщал РБК. Белоруссии, несмотря на все крики западных политиков о "кровавом режиме", "репрессиях" и "пытках" властей в отношении оппозиционеров, также достались $900 млн помощи.

Между тем, ее лишились Венесуэла, Мьянма и Афганистан исключительно по политическим причинам.

Транш можно обменять на любую свободно конвертируемую валюту.

Источник: Вести.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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