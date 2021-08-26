Европу призвали к отмене санкций и сырьевому союзу с Россией

Европу призвали к отмене санкций и сырьевому союзу с Россией
Vuk Valcic/www.globallookpress.com
Экономический подъем не обеспечить без РФ, уверен топ-менеджер

Европа может отказаться от водорода, который производится из природного газа. Без энергетического союза с такой страной, как Россия, ЕС не удастся выстроить надежную систему поставок и добиться экономического подъема, полагает гендиректор крупнейшего австрийского нефтяного гиганта OMV Райнер Зеле.

Топ-менеджер призвал Берлин к пересмотру санкционных мер в отношении России, заявив, что ФРГ является мощнейшим экспортным игроком Европы, и потому не может не видеть весь потенциал от сотрудничества с РФ.

"Как глава Германо-Российской внешнеторговой палаты (ВТП), крупнейшего зарубежного экономического сообщества в России с численностью более чем 1000 человек, я выступаю за пересмотр санкций по отношению к России. В своей позиции я вовсе не одинок. За такие меры выступают 92% компаний-членов ВТП. Санкции следует отменять пошагово, и лучше всего полностью", – считает Зеле.

Сейчас, пишет Зеле, на газовых рынках высокие цены с пустыми хранилищами – в основном из-за сокращения объемов СПГ и российского импорта. Если бы к настоящему моменту "Северный поток – 2" был запущен, такие проблемы бы не существовали, полагает эксперт.

Ставка исключительно на "зеленый" водород, пишет Зеле, несостоятельна – Европа нуждается в сырье "всех мастей". ЕС также необходимо расширить сырьевое партнерство с РФ.

"Не стоит обманываться: из возобновляемых источников электричества не хватит на всю промышленность Европы для производства "зеленого" водорода" по конкурентоспособной цене. Без альянса с Россией не обойтись. Ее месторождения – в непосредственной близости от европейского рынка сбыта. Этим необходимо воспользоваться", – считает топ-менеджер.

Ранее немецкий обозреватель Юлиан Репке обвинил Россию в "газовом шантаже".

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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