Для соблюдения европейских нормам России придется расстаться с магистралью, полагают чиновники

В Евросоюзе полагают, что оператор "Северного потока – 2" выступающий дочерним обществом "Газпрома", столкнется с необходимостью продать проект для его приведения в соответствие с положениями газовой директивы.

В законе содержится положение о разделении юридических лиц, занимающихся добычей энергоресурсов, и компаний-транспортеров. Летом 2021 года оператор подал в регулятор запрос на сертификацию для утверждения своего статуса в качестве "независимого транспортного оператора", предложив отделить основную часть проекта от главного концерна – таким образом, чтобы выполнить нормы директивы по разделению.

Как отмечает источник, у регулятора есть четыре месяца на проверку всех необходимых документов, с которыми у оператора возникли проблемы.

"В целом ведомство, по всей вероятности, готово к такой конструкции. Однако участники Еврокомиссии, вовлеченные в эту тему, считают, что предписания Евросоюза все равно в этом случае не будут выполнены. По их словам, от продажи трубопровода никуда не деться", – сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, Высший земельный суд в Дюссельдорфе отказался выводить "Северный поток – 2" из-под действия Газовой директивы Европейского союза. В обновленном документе содержится положение о том, что разработчик газовых месторождений не имеет права заниматься транспортировкой добытого сырья. Как считает аналитик Игорь Юшков, монополист может в качестве плана "Б" перенести пункт сдачи-приема голубого топлива на 12 миль от берегов ФРГ, чтобы формально исполнить директиву и заполнить магистраль своим газом.