В Европе заговорили о продаже "Северного потока - 2"

В Европе заговорили о продаже "Северного потока - 2"
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Для соблюдения европейских нормам России придется расстаться с магистралью, полагают чиновники

В Евросоюзе полагают, что оператор "Северного потока – 2" выступающий дочерним обществом "Газпрома", столкнется с необходимостью продать проект для его приведения в соответствие с положениями газовой директивы.

В законе содержится положение о разделении юридических лиц, занимающихся добычей энергоресурсов, и компаний-транспортеров. Летом 2021 года оператор подал в регулятор запрос на сертификацию для утверждения своего статуса в качестве "независимого транспортного оператора", предложив отделить основную часть проекта от главного концерна – таким образом, чтобы выполнить нормы директивы по разделению. 

Как отмечает источник, у регулятора есть четыре месяца на проверку всех необходимых документов, с которыми у оператора возникли проблемы.

"В целом ведомство, по всей вероятности, готово к такой конструкции. Однако участники Еврокомиссии, вовлеченные в эту тему, считают, что предписания Евросоюза все равно в этом случае не будут выполнены. По их словам, от продажи трубопровода никуда не деться", – сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Напомним, Высший земельный суд в Дюссельдорфе отказался выводить "Северный поток – 2" из-под действия Газовой директивы Европейского союза. В обновленном документе содержится положение о том, что разработчик газовых месторождений не имеет права заниматься транспортировкой добытого сырья. Как считает аналитик Игорь Юшков, монополист может в качестве плана "Б" перенести пункт сдачи-приема голубого топлива на 12 миль от берегов ФРГ, чтобы формально исполнить директиву и заполнить магистраль своим газом.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость298192
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Много желающих на халяву появилось. Чисто европа. Или от хохлов заразились?
Гость300051
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Гость296434
Вот за немцев говорить не надо, а ваш Газпром врёт и не краснеет, поскольку самые большие убытки терпит именно Газпром, если труба будет загружена только на 50%. Если бы этот проект для Газпрома был бессмысленным, то ещё тогда, когда только было объявлено об этой директиве, Газпром просто отдал бы всё немцам, и сказал, чтобы сами достраивали, коли им надо.
А ты что немец или в фольксдойче записался что за них решаешь как им быть. Сами разберутся без сопливых.
Гость305531
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Да перекрыть весь северный поток и хохлянский ,им и турецкого хватит
Гость298192
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Гость298661
Китай кинули із силою сибіру?Кацапи побудували трубу власним коштом,а Китай купляє газ на своїх умовах?Гарно кинули,гарно...
А теперь давай перевод.
Гость298661
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Гость296434
А Китаю оно надо? Китай свою продукцию в ЕС и США на экспорт спокойно поставляет, и его всё очень даже устраивает.
А ради русских воров и жуликов, которые его (Китай) кинули с Силой Сибири, Китай даже и близко впрягаться не будет.
Так что сами, русские, продолжайте, как вы думаете, Европу нагибать, пока ваша Единая Россия, которой вы с потрохами продались, разворовывает и нагибает Россию.
Китай кинули із силою сибіру?Кацапи побудували трубу власним коштом,а Китай купляє газ на своїх умовах?Гарно кинули,гарно...
Гость298823
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А с целью "улучшения снабжения" Евросоюза газом одновременно начать модернизацию всех, кроме турецкого потока ну и северного потока 1 и 2 , трубопроводов. А модернизация дело трудоемкое и долгое. Только ради "улучшения" работы. И когда газ в Европе станет по 2000 за куб тогда европейцы быстренько все отменят сами.
Гость297636
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Гость296434
И да, это в России обман, махинации, воровство, коррупция и подделка - норма и обычное явление, ну и вы обычный склад, на который принимаете товар и с которого потом тупо перепродаёте, оформляете как производственные мощности, чтобы по документам товар шёл собственного производства, а в Германии всё по закону делается, но вам с русским менталитетом не понять
Все издержки в итоге добавятся в стоимость газа для Европы.
Гость298823
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Да какие проблемы. Конечно надо продать. Но на аукционе с начальной стоимостью 2 трл.евро. И шаг по 100 млрд. евро. И продавать лет 300. Мы же не против.
Гость296434
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Гость300051
Перенести можно внеся изменения в контракт и подписав изменения. Немцы сами не рады этому решению купленного суда и на это пойдут с удовольствием.
И да, это в России обман, махинации, воровство, коррупция и подделка - норма и обычное явление, ну и вы обычный склад, на который принимаете товар и с которого потом тупо перепродаёте, оформляете как производственные мощности, чтобы по документам товар шёл собственного производства, а в Германии всё по закону делается, но вам с русским менталитетом не понять
Гость296434
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Гость300051
Перенести можно внеся изменения в контракт и подписав изменения. Немцы сами не рады этому решению купленного суда и на это пойдут с удовольствием.
Вот за немцев говорить не надо, а ваш Газпром врёт и не краснеет, поскольку самые большие убытки терпит именно Газпром, если труба будет загружена только на 50%. Если бы этот проект для Газпрома был бессмысленным, то ещё тогда, когда только было объявлено об этой директиве, Газпром просто отдал бы всё немцам, и сказал, чтобы сами достраивали, коли им надо.
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