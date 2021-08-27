У отечественного газового монополиста есть еще другие варианты для выполнения директивы ЕС

Еще не время обсуждать сценарий продажи газопровода "Северный поток-2" ради выполнения требований новой Газовой директивы Евросоюза, остаются еще несколько вариантов, чтобы не отдавать магистраль стороннему оператору. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Так он прокомментировал прокомментировал RT появившуюся ранее в пятницу информацию о том, что немецкие чиновники предложили "Газпрому" продать новую балтийскую трубу, чтобы обойти правила ЕС.

Он заметил, что в случае с нашим газопроводом нельзя говорить о "последнем" шансе, поскольку все в мире меняется, как и могут измениться правила самого Евросоюза со сменой ситуаций.

"Сейчас, например, очень высокие цены на газ – они должны оказать влияние на то, как надо регулировать все эти вещи", – указал Митрахович.

Он напомнил, что "Газпром" подал заявку в Федеральное сетевое агентство Германии на регистрацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода, поэтому сначала нужно дождаться этого решения.

"Такая возможность предусмотрена антимонопольным правом ЕС и принятыми поправками в Газовую директиву летом 2019 года", – пояснил специалист.

Если заявку российского монополиста отвергнут, вот тогда необходимо прибегнуть к иным вариантам. В качестве одного из них он назвал организацию продажи газа либо на выходе из России, либо на виртуальном хабе в Балтийском море – там европейские компании будут закупать и прокачивать голубое топливо уже как свое.

Также можно продать часть акций Nord Stream 2 AG.

Митрахович выразил мнение, что появившаяся сегодня статья о продаже "СП-2" выполняет роль информационного давления на "Газпром", которое осуществляется с момента вердикта суда в Дюссельдорфе.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники написала статью, в которой утверждается, местные чиновники якобы предложили российскому монополисту продать "Северный поток – 2" для соблюдения новых европейских норм в энергетической сфере. В публикации говорится, что это последний вариант обхода Газовой директивы ЕС.

Комментируя решение германского суда эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прогнозировал возможности "Газпрома" обойти правила Брюсселя, придуманные пару лет назад исключительно под уже строившуюся балтийскую магистраль.

По мнению этого специалиста, в качестве плана Б также может быть вариант переноса точки сдачи-приема российского сырья в море в 12 милях от немецкого берега, где формально начинается действие законодательства ЕС, и тогда ее директива будет выполнена.

