Россиянам стало сложнее получить потребительский кредит

Россиянам стало сложнее получить потребительский кредит
Фото: pixabay.com
Ужесточение регулирования со стороны ЦБ возымело последствия

Банки России за июль 2021 года на 6% уменьшили объем выдачи кредитов на потребительские нужды. 

Так, во второй летний месяц банки выдали около 1,2 миллиона потребительских кредитов на общую сумму 347,7 миллиарда рублей. Примечательно, что по сравнению с июнем, сократился не только объем займов, но и их количество. Во втором случае цифра не такая внушительная - 0,2%. 

Как предполагают эксперты, такая тенденция может быть связана с тем, что с начала прошлого месяца ЦБ решил ужесточить контроль за выдачей необеспеченных потребительских кредитов. 

Однако аналитики отмечают, что маловероятно, что количество и объем кредитов будут снижены в августе. По традиции, в конце лета потребительские кредиты пользуются особенной популярностью у россиян. То есть, учитывая спрос, не исключено, что в августе объем кредитования будет увеличен. 

Напомним, что с 1 июля ЦБ вернул требования по выдаче потребительских кредитов на уровень, который был до начала пандемии коронавируса. Также с 1 октября будет усилен контроль за выдачей потребкредитов закредитованным россиянам, отметив, что темпы роста кредитования граждан РФ по-прежнему находятся на очень высоком уровне. 

Ранее эксперт оценил искусственное влияние ЦБ на курс рубля. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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