К стремительно дорожающим продуктам питания в России вскоре может добавиться и "молочка"

Как заявил в конце минувшей недели на конференции, посвященной развитию молочной промышленности генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов, себестоимость производства молочных продуктов в России за год резко выросла.



"Доходность производства и переработки молока последние годы была очень неплохая – из-за импортозамещения, слабого рубля. Сейчас ситуация серьезно меняется, растет себестоимость. В сырье за последний год себестоимость выросла почти на 18%", – отметил Белов.

Цены снова в рост

Эксперты не сомневаются, что выросшая "молочная" себестоимость обернется для граждан очередным витком роста цен на продукты.

По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, средние цены на молочную продукцию с начала года уже выросли на 10-15%. Но это еще не предел, и осенью ожидается подорожание на 5-7%.

"Это имеются в виду отпускные цены производителей, которые говорят о снижении прибыльности производства молока", – пояснил Сигал "Утру.ру".

По его мнению, причин этому достаточно: от роста стоимости логистики (до 100%) до увеличения затрат на корма (которые выросли на 30-50% с начала года). Между тем, по данным Росстата, всего за неделю с 17 по 23 августа стоимость пастеризованного молока и сметаны в рознице выросла на 0,3%.

Схожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. От также считает, что рост цен в магазинах определяет увеличение себестоимости продукции АПК. Также, как и Сигал, он считает, что период роста цен на продукты питания еще не завершен, и осенью стоит ожидать увеличения цен на молоко и другие товары на 5-10%.

Что касается причин, то они по его мнению, связаны с ростом затрат производителей молочной продукции.

"Причинами роста затрат производителей стал рост стоимости топлива, услуг ЖКХ, затрат на рабочий персонал (из-за нехватки мигрантов из стран СНГ увеличились затраты на выплату зарплат работников), – пояснил он "Утру.ру". – Но главный вклад в увеличении себестоимости продукции внесли корма – увеличились цены на комбикорма (на 30% в среднем), на зерно (на 25-35%), на ветеринарные препараты (на 50%) и т.д. С такой динамикой роста затрат понятно, что будут расти и отпускные цены".

Во всем виноваты торгаши?

При всем при этом, эксперты дают понять, что в росте цен на молочные и другие продовольственные товары виноваты отнюдь не только их производители, но и торговые предприятия.

"Есть еще вопрос торговой наценки в ритейле – ее также стоит проверить и проконтролировать, потому что Молочный союз уже в июле обратился в ФАС с такой просьбой, – рассказал Артем Деев. – Производители увидели, что при увеличении отпускных цен стоимость продукции в рознице возросла намного больше".

Председатель совета Молочного союза Людмила Маницкая сообщила, что ее организация получает массовые жалобы на накрутки от предприятий из различных регионов – от Камчатки до Краснодарского края.

"Именно на молокоемкие продукты идет большая накрутка. Молоко, кефир, ряженка – в меньшей степени, масло, сыр, сметана – здесь очень серьезные наценки", – говорит Маницкая. По ее словам, самая главная проблема с продажами связана с высокими наценками у сетей – от 50% до 150%.

"Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию", - отметила председатель совета Молочного Союза.

Можно ли найти управу?

По мнению Артема Деева, изменить ситуацию может только контроль со стороны государства.

"Получается так, что в настоящее время стоимость товаров растет по всем направлениям, и продавцы необоснованно повышают цены еще больше, – говорит эксперт. – Для производителей нужны меры, которые приведут к снижению затрат – например, снижение тарифов на электроэнергию и воду, импортозамещение по отдельным видам кормов и ограничения по росту цен на зерно, которое является главным кормом для животных".

Павел Сигал также выступает за более жесткий контроль со стороны государства.

"Здесь нужна комплексная работа Минсельхоза, ФАС и ассоциации торговых предприятий, чтобы привести в порядок цены и не допускать сверх высокой торговой наценки на молочную продукцию, которая входит в набор продуктовой корзины россиян", – говорит он.

Поможет ли государственный контроль остановить рост цен на молочные продукты, как это полагают эксперты? До какого-то момента, да. Однако, эта схема вряд ли будет работать постоянно.

Российский рынок является достаточно открытым, а значит подвластным общим процессам, происходящим в остальном мире.

На него, как и на другие рынки, продолжает давить глобальный инфляционный навес, возникший в результате вливания США и странами ЕС огромных средств для поддержания экономик в постэпидемический период. Именно он обеспечивает рост цен на такие базовые товары, как корма, ветеринарные препараты, и другие материалы, без которых невозможно сельскохозяйственное производство. Большинство всего, из перечисленного закупается Россией на внешнем рынке, вместе… с поглотившей его "постковидной" инфляцией.

Следовательно, действия ФАС и Минсельхоза вряд ли смогут серьезно и без вреда для рынков повлиять на продолжающийся рост цен. А значит, молоко и производимые из него продукты будут дорожать независимо от действий и решений российских госструктур.