Глава OMV: Все дороги ведут к водородному альянсу с Россией

Президент Российско-Германской внешнеторговой палаты высказался за отмену санкций в отношении Москвы

Европа не может позволить себе по идеологическим причинам отказаться от водорода. Все дороги ведут к альянсу с газодобывающими странами, такими как Россия. Санкции в отношении России необходимо постепенно отменять. С такими заявлениями выступил Райнер Зеле, председатель правления, генеральный директор австрийской энергетической корпорации OMV AG, президент Российско-Германской внешнеторговой палаты.



По словам Райнера Зеле, экономический подъем в Европе – дело очень тонкое. Чтобы этот подъем не застопорился, ЕС нужны надежные цепочки поставок. В частности, это касается поставок сырья, так как быстро растущий спрос на сырье ведет в настоящий момент к дефициту и, таким образом, росту цен.





В дополнение к трудно предсказуемому развитию пандемии коронавируса, экономическому росту угрожают, по его убеждению, главным образом, три фактора: инфляция, повышение налогов, а также заявленные сборы за выброс углекислого газа (диоксида углерода - CO2). Чтобы обеспечить экономическое восстановление, Райнер Зеле предлагает три "стратегических ответа": дальнейшее открытие рынка, еще бóльшую надежность поставок и повышение устойчивости энергетического сектора.

Также, по его словам, Германия, как крупнейшая страна – экспортер Европы, должна осознать потенциал роста, который кроется в сотрудничестве с Российской Федерацией.

"Как президент Российско-Германской внешнеторговой палаты, крупнейшего иностранного экономического объединения в России, насчитывающего более 1000 компаний-членов, я выступаю за то, чтобы санкции в отношении России были пересмотрены",

– приводит слова Райнера Зеле немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По словам Зеле, такого же мнения придерживаются 92% компаний-членов Российско-Германская ВТП. Поэтому санкции шаг за шагом или лучше полностью следует отменить.





Однако так как для сближения необходимы два партнера, Россия также должна четко продемонстрировать, что она готова предпринять шаги для деэскалации конфликта на востоке Украины, лишь тогда, по убеждению Райнера Зеле, санкционную политику в отношении России можно будет повернуть вспять.

Райнер Зеле не обошел вниманием и тему водорода.

"Если мы не хотим поставить под угрозу экономический подъем и намерены достичь целей нашей климатической политики, Европа не может позволить себе по идеологическим причинам отказаться от водорода, получаемого из ископаемых источников. Поэтому я предлагаю заключить водородный альянс с Россией. У нас есть ноу-хау, а у России – газовые месторождения. Такое "разделение труда" уже успешно зарекомендовало себя в прошлом",

– призвал президент Российско-Германской внешнеторговой палаты.