Строительство "Северного потока-2" пришлось прервать на несколько дней

Строительство "Северного потока-2" пришлось прервать на несколько дней
Фото: Stefan Boness/Ipon, via www.imag/www.globallookpress.com
В реализацию проекта вмешалась погода

Вокруг газопровода "Северный поток-2" бушуют штормы – причем не только политические, но самые что ни на есть настоящие – в Балтийском море разыгралась непогода.

Ветер у берегов ФРГ поднялся утром 29 августа, да такой сильный, что российской барже "Фортуна" пришлось приостановить работы по укладке труб "Северного потока-2", передает EADaily. Дело в том, что данное судно – якорного позиционирования, а волны не дают ему удержаться на месте, несмотря на то что глубина на данном участке меньше 25 м.

Ожидается, что шторм стихнет 1 сентября. После этого "Фортуна" сможет возобновить укладку. Ей осталось пройти всего около 6 км, и газопровод будет готов. При скорости 1200 м в сутки, с которой баржа работала в последнее время, до финального шва осталось буквально несколько дней. Однако погода может внести коррективы, снова прервав строительство на неопределенное время.

Впрочем, у оператора проекта есть время до конца сентября – до этого срока будет действовать разрешение германских властей на глубоководные работы на ее участке Балтийского моря.

Ранее датой окончания строительства второй ветви "Северного потока-2" называли 12 сентября. При этом первая ветка уже готова, ее готовят к сертификации.

Напомним, на прошлой неделе суд в ФРГ отклонил запрос Nord Stream AG о выводе "Северного потока-2" из-под действия газовой директивы ЕС. Чтобы заполнить трубу, "Газпрому" придется пойти на ухищрения.

Источник: EADaily
Николай ВИКТОРОВ
Гость297759
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