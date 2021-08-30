Потребители Старого света закупаются сырьем в неизвестности за судьбу "Северного потока-2"

Впервые в истории на фьючерсном рынке Европы цена на газ преодолела отметку в $600 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.

Согласно информации агентства, стоимость октябрьского контракта в 17:38 мск добралась до $600,6. При этом в течение всего понедельника, 30 августа, она колебалась, временами опускаясь до $588.

Также растет и цена голубого топлива на спотовом рынке. Стоимость контракта "на день вперед" с поставкой 31 августа на самом ликвидном европейском хабе - голландском TTF – добралась до отметки в $580, приблизившись к рекордному значению.

По мнению аналитиков, столь высокие цены на газ поддерживают такие факторы, как опустошенные запасы в хранилищах северо-запада Европы, и неопределенность с запуском "Северного потока – 2".

Напомним, ранее в августе стало известно, что по новому российскому балтийскому газопроводу уже в текущем году "Газпром" может транспортировать европейским потребителям 5,6 млрд куб. м газа. А за семь месяцев 2021-го отечественный монополист перекачал в Старый свет по газопроводу "Северный поток" 33,7 млрд куб. м голубого топлива, сообщает RT.

Американское издание The New York Times в преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне с главой США Джо Байденом вышло со статьей, в которой украинского лидера призвали потребовать от хозяина Белого дома остановить запуск "СП-2". Автор публикации уверяет, что эти переговоры – последний шанс киевского режима сохранить транзит российского газа через ГТСУ и, соответственно, миллиарды долларов в бюджет Незалежной.

