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Впервые в истории на фьючерсном рынке Европы цена на газ преодолела отметку в $600 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
Согласно информации агентства, стоимость октябрьского контракта в 17:38 мск добралась до $600,6. При этом в течение всего понедельника, 30 августа, она колебалась, временами опускаясь до $588.
Также растет и цена голубого топлива на спотовом рынке. Стоимость контракта "на день вперед" с поставкой 31 августа на самом ликвидном европейском хабе - голландском TTF – добралась до отметки в $580, приблизившись к рекордному значению.
По мнению аналитиков, столь высокие цены на газ поддерживают такие факторы, как опустошенные запасы в хранилищах северо-запада Европы, и неопределенность с запуском "Северного потока – 2".
Напомним, ранее в августе стало известно, что по новому российскому балтийскому газопроводу уже в текущем году "Газпром" может транспортировать европейским потребителям 5,6 млрд куб. м газа. А за семь месяцев 2021-го отечественный монополист перекачал в Старый свет по газопроводу "Северный поток" 33,7 млрд куб. м голубого топлива, сообщает RT.
Американское издание The New York Times
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