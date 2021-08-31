Эксперт поинтересовался, у кого "бизнес-партнеры" приобретут газ

Заявление Польши и Украины о новом газовом хабе носит, прежде всего, политический характер. Вряд ли страны смогут претворить идею в жизнь, заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя возможность создания нового хаба в Восточной и Центральной Европе.

Ранее глава украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что у Польши и Незалежной есть все возможности для создания общего хаба, который может обеспечить восточно– и центральноевропейские страны. В пресс-службе ГТС также сообщили, что "Северный поток – 2" представляет главную угрозу целому ряду стран в ЕС, а потому оператор намерен добиться новых санкций против участников проекта.

Эксперт отметил, комментируя слова топ-менеджера, что технически такая возможность присутствует. Сложности проявляются на практике: непонятно, откуда будет браться газ, если Варшава с Киевом позиционируют проект как альтернативу российским энергоносителям.

Второй момент заключается в том, что для хаба необходимы рыночно-биржевые условия. Польша может принимать СПГ для последующей отправки на Украину, однако в таком случае покупатель вряд ли найдется из-за крайне высоких цен на сжиженный природный газ. Проблема транспортировки для европейского потребителя не исчезнет даже при средней цене – покупатель будет платить за доставку из-за столь изощренного маршрута.

В целом же польская сторона готова поддержать любой антироссийский проект.

"Здесь очень мало экономики и очень много политики. Газовые хабы в Европе уже есть, ничего нового они создать не смогут. Такие разговоры, как правило, идут в преддверии нового газового контракта или переподписания. Определенный вид шантажа и переговорная позиция, но в реальности ни у кого сделать это не получалось", – выразил мнение спикер.

Юшков также отметил, что многие "великие умы" желают поскорее создать инфраструктуру, не горя стремлением порассуждать о цене такого газа и самих настроениях потребителей. Однако рынок расставляет все по своим местам, и пустые проекты отсеиваются.