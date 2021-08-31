В Белоруссии заговорили о необходимости снизить цены на российский газ

В Белоруссии заговорили о необходимости снизить цены на российский газ
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Минск надеется на неприлично выгодные условия по покупке энергоресурсов

В сентябре должна состояться очередная встреча российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Минск, по устоявшейся традиции, постарается добиться для себя новых выгод. Так, белорусский посол в РФ Владимир Семашко объявил, что неплохо было бы снизить для белорусов цены на наш газ.

Судя по всему, страна, которая и так получает голубое топливо на особых условиях, не планирует останавливаться на достигнутом. Семашко от имени Белоруссии объявил, что такое братское государство должно получать энергоресурсы по еще более низкой стоимости.

Ничуть не смущаясь, высокопоставленный белорус отметил, что Минск считает нормальным сохранение в будущем году цен на наш газ на текущем уровне. При этом законы рынка это государство мало интересуют.

Более того, в будущем, по мнению Семашко, цены должны не возрасти, а обрушиться. Высокопоставленный дипломат считает, что стоимость для Белоруссии "чрезвычайно завышена", пишет Eadaily.

Белорусский посол сказал, что у Москвы и Минска осталась одна "темочка", которую обязательно нужно обговорить. Семашко уверен, что Белоруссии удастся убедить нашу страну в том, что пора бы пересмотреть тарифы на транспортировку российского голубого топлива в пользу Минска.

Кстати, недавно Семашко объявил, что два государства достигли практически все запланированные договоренности.

Источник: Eadaily ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость ведьма
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Ленинградка
Россиянам мировые цены, белоруссам - скидка ??? Бред чистой воды
Помню,раньше Лукашенко требовал для Беларуси цены как в России,на что Путин сказал:"Мы россиянам датируем цены,и если объединимся,то и беларусам будем дотировать".И,надеюсь,наконец это произойдет! Так как я и многие беларусы,которые кормятся за счет России(работая там),только "ЗА".
Гость306906
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Дядя Вова Вы наша дойная корова по ЖИЗНИ!!!
Ленинградка
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Россиянам мировые цены, белоруссам - скидка ??? Бред чистой воды
Гость305928
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когда у нас в россии будет обрушение цен
к
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Гость283783
Признали бы Крым российским-была бы ниже и цена на газ.
Власти России, наплевав на мнение белорусов, хотят полностью взять Беларусь под свой контроль, в частности в плане экономики - единая валюта, чтобы белорусские предприятия и заводы стали собственностью российских компаний,
Гость283783
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Признали бы Крым российским-была бы ниже и цена на газ.
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