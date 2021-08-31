Минск надеется на неприлично выгодные условия по покупке энергоресурсов

В сентябре должна состояться очередная встреча российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Минск, по устоявшейся традиции, постарается добиться для себя новых выгод. Так, белорусский посол в РФ Владимир Семашко объявил, что неплохо было бы снизить для белорусов цены на наш газ.



Судя по всему, страна, которая и так получает голубое топливо на особых условиях, не планирует останавливаться на достигнутом. Семашко от имени Белоруссии объявил, что такое братское государство должно получать энергоресурсы по еще более низкой стоимости.

Ничуть не смущаясь, высокопоставленный белорус отметил, что Минск считает нормальным сохранение в будущем году цен на наш газ на текущем уровне. При этом законы рынка это государство мало интересуют.

Более того, в будущем, по мнению Семашко, цены должны не возрасти, а обрушиться. Высокопоставленный дипломат считает, что стоимость для Белоруссии "чрезвычайно завышена", пишет Eadaily.

Белорусский посол сказал, что у Москвы и Минска осталась одна "темочка", которую обязательно нужно обговорить. Семашко уверен, что Белоруссии удастся убедить нашу страну в том, что пора бы пересмотреть тарифы на транспортировку российского голубого топлива в пользу Минска.

Кстати, недавно Семашко объявил, что два государства достигли практически все запланированные договоренности.