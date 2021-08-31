Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
807 новости
В российском энергетическом гиганте "Газпром" объявили, что пусконаладочные работы на первой нитке российской газовой магистрали "Северный поток – 2" практически завершены.
Окончание данного этапа подготовки балтийского трубопровода обеспечит возможность начала его использования в коммерческих целях.
При этом пусконаладочные работы на второй нитке российской газовой магистрали также перешли к завершающей стадии, пишет "Прайм".
К слову, недавно польский эксперт заявил, что после запуска российского газопровода "Газпром" сможет шантажировать Европу.
Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт
В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков