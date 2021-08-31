Работы на первой нитке "Северного потока – 2" подходят к концу

Такими известиями поделились представители "Газпрома"

В российском энергетическом гиганте "Газпром" объявили, что пусконаладочные работы на первой нитке российской газовой магистрали "Северный поток – 2" практически завершены.

Окончание данного этапа подготовки балтийского трубопровода обеспечит возможность начала его использования в коммерческих целях.

При этом пусконаладочные работы на второй нитке российской газовой магистрали также перешли к завершающей стадии, пишет "Прайм".

К слову, недавно польский эксперт заявил, что после запуска российского газопровода "Газпром" сможет шантажировать Европу.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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