Новых скидок не будет: в России ответили на чаяния белорусов получать газ задаром

Новых скидок не будет: в России ответили на чаяния белорусов получать газ задаром
Фото: PAO NOVATEK/ Instagram.com / www.globallookpress.com
Экспортные цены не могут быть аналогичны внутренним

Белорусские власти не теряют надежду выпросить у Российской Федерации минимальные цены на поставки энергоресурсов. Несмотря на свою многовекторность, Минск уверен, что Москва всегда должна идти на встречу братскому народу. Однако экономист Сергей Пикин решил вернуть белорусов на землю и напомнил им о законах рыночной экономики.

Недавно посол Республики в России Владимир Семашко заявил, что его родное государство хотело бы получать российский газ по ценам, которые установлены в приграничных с Белоруссией субъектах РФ. Высокопоставленному дипломату не кажется странным рассчитывать на продажу ресурсов на экспорт по внутренним ценам.

Однако опытный экономист Пикин напомнил белорусам, что так на мировом рынке не делает никто. Профильный эксперт указал на обстоятельства, которые, по сути, должны быть известны любому мало-мальски интересующемуся экономикой человеку. Разумеется, жизненно необходимые энергоресурсы во многих российских регионах субсидируются за счет госбюджета.

Рассчитывать на то, что денежные средства наших налогоплательщиков могут быть задействованы в целях снижения цен на газ для белорусов – неразумно. Пикин напомнил, что Белоруссия не является внутренним потребителем российского газа. При этом государство получает энергоресурсы по самым дешевым ценам. Своим мнением эксперт поделился в беседе с корреспондентами издания "Газета.ру".

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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