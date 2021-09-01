"Газпром" решил сократить на треть закачку газа через украинский транзит

"Газпром" решил сократить на треть закачку газа через украинский транзит
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
Компания не собирается полностью отказываться от транзита Незалежной

"Газпром" сократит закачку топлива через украинские хранилища на 30% меньше, чем в 2020 году. Таким образом уровень объема в сравнении с прошлогодними показателями сократится на 8 миллиардов кубометров, о чем стало известно сегодня, 1 сентября.

Финансовый директор гиганта Александр Иванников сообщил, что во втором полугодии "Газпром" намерен отказаться от увеличения прокачки топлива в Европу. Годовой экспорт в ЕС должен увеличиться при этом на 6 миллиардов кубов. За шесть месяцев "Газпрому" удалось добыть более 260 млрд.

В Европу же из этого объема ушло 99,9 миллиарда кубометров. Поставки во втором полугодии станут меньше по объему в сравнении с первым, и рост цен на газ лишь увеличится, пишут "Ведомости".

По словам представителя агентства Fitch Дмитрия Маринченко, российская компания заинтересована в украинской ГТС лишь как в балансирующем маршруте на случай роста спроса на голубое топливо.

Не исключено, полагает эксперт, что "Газпром" попробует переключить ключевой контракт на сторонние маршруты в качестве альтернативы и максимально закачать новые магистрали – как по экономическим, так и политическим соображениям. Таким образом, российская компания полностью обеспечит топливом "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Ранее польский эксперт Бартош Белищук заявил, что Москва в будущем начнет шантажировать Европу с помощью сокращения объемов поставок сырья. Специалист заявил, что кризис в поставках отсутствует, несмотря на рост спроса на энергоносители. В ближайшее время, считает Белищук, начнутся проблемы с топливом от "Газпрома".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость307599
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Зачем России кормить тех, кто гадит ей при любой возможности? Вариант "сами нагадили - сами и съели" как раз для тех, кому Россия стоит "пеперёк горла".
М
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неужели?!
неужели у газпромовских кошельков выросли (прорезались) зубы
у кого нема золотого запасу пусть отапливают кизяком и стульями
Настоящий ОДЕССИТ
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Сегодня 1 сентября 2021 года. Центральная часть России, включая Брянскую и Орловскую областей ждут заморозки. Все ждут холода, включая Белорусь. Надоела жара.
Гость299854
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Что можно ожидать от страны, в которой что язык, что действия - сплошной звук выделяющегося от г...на газа
Гость299854
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Начнутся проблемы - пусть отменят энергопакет, который сами и придумали.
Дебилы.
Сперва принимают решение о том, что нельзя использовать всю трубу которую ты сам же и построил, а когда по итогам решения не хватает газа, обвиняют кого угодно, но не поляков-<цензура>, пропихнувших этот закон
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