Раскрыт срок начала поставок газа по "Северному потоку - 2"

Историческое событие может случиться уже в ближайшее время

"Северный поток – 2" практически достроен. Несмотря на юридические загвоздки, касающиеся 100% загрузки, которые учинила проекту Европа, в России надеются, что транзит голубого топлива заработает совсем скоро. А точнее – первый газ может пойти по трубе уже в этом отопительном сезоне.

Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, речь идет о конце 2021 года. 

Как напоминает телеканал "360", сейчас трубоукладчик "Фортуна" заканчивает работы в территориальных водах Германии. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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