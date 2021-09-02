Историческое событие может случиться уже в ближайшее время

"Северный поток – 2" практически достроен. Несмотря на юридические загвоздки, касающиеся 100% загрузки, которые учинила проекту Европа, в России надеются, что транзит голубого топлива заработает совсем скоро. А точнее – первый газ может пойти по трубе уже в этом отопительном сезоне.

Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, речь идет о конце 2021 года.

Как напоминает телеканал "360", сейчас трубоукладчик "Фортуна" заканчивает работы в территориальных водах Германии.