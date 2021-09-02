Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

Растущая инфляция продолжает делать россиян беднее. Взлет цен на продукты питания и прочие потребительские товары уже привел к заметному понижению уровня жизни большинства наших соотечественников. Но на этом тревожные сигналы, похоже не заканчиваются. Разгул инфляции ударил по наиболее слабому месту российской финансовой системы – пенсионным накоплениям.

Отрицательная доходность

По данным ЦБ, опубликованным на этой неделе, практически все негосударственные пенсионные фонды (НПФ), по итогам второго квартал получили отрицательную реальную доходность.

Это произошло, несмотря на то, что объем пенсионных накоплений НПФ во втором квартале вырос на 1,2% – до 3 триллионов рублей, а объем пенсионных резервов НПФ увеличился на 1,4% – до 1,5 триллиона рублей.

"По итогам второго квартала 2021 года величина совокупного портфеля пенсионных средств увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей, после нулевой динамики в первом квартале. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ – на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР – на 1,3%, до 2 триллионов рублей", – говорится в обзоре основных показателей негосударственных пенсионных фондов.

Казалось бы, надо только радоваться, что НПФ отработали эти месяцы "в плюс", невзирая на сложную экономическую ситуацию. Хотя, на самом деле все не так радостно, как кажется на первый взгляд.

Валовая доходность, полученная фондами за второй квартал, составила 5% годовых по портфелю накоплений объемом 2,996 триллиона рублей. Однако, за это же время инфляция в стране составила 6,5% (на конец июня), в связи с чем, реальная доходность инвестирования пенсионных средств оказалась равной -1,5% (минус 1,5% годовых). Исходя из общего объема накоплений, это означает, что их объем не вырос, а сократился на 45 млрд рублей в денежном выражении.





И это еще не все потери будущих пенсионеров. По портфелю пенсионных резервов в объеме 1,517 трлн рублей негосударственные пенсионные фонды получили доходность 2,4% годовых. Опять же, учитывая уровень инфляции в 6,5%, это означает, что пенсионные накопления россиян похудели еще на 4,1%, или на 62,2 млрд рублей. В итоге, несмотря на положительную доходность НПФ, суммарные потери их покупательной способности составили 107,2 млрд рублей.

Почему беднеют будущие пенсионеры?

Говоря о причинах фактической отрицательной доходности инвестированных НПФ накоплений, эксперты первым делом кивают на инфляцию, скачек которой, по их мнению, невозможно было предугадать.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, пенсионные накопления граждан, которые находятся в НПФ – это средства, которые фонды вкладывают в разные инструменты для получения доходности. И то, что в стране уровень инфляции превысил ожидания, можно назвать непредвиденным обстоятельством. "НПФ инвестируют в инструменты, которые при средней доходности достаточно стабильны и защищены – это бумаги крупнейших компаний, российский госдолг (ОФЗ) и т.д., – пояснил эксперт "Утро.ру". – То есть фонды совершают инвестиции достаточно осторожно, чтобы не допустить потерь. В этом плане вложения в ОФЗ (которые выросли в этом году на 62%) – стратегически правильный выбор, средства пенсионеров защищены, хоть и дают меньшую доходность на фоне инфляции".

По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, существенно повлияло на ситуацию и снижение темпов роста доходов граждан.

"В целом, из-за пандемии и инфляции (на уровне 6,5% в течение лета) доходы Россиян растут недостаточными темпами. Рост доходов граждан в этом году составил 3,5%, а пенсии были проиндексированы чуть меньшими объемами, чем была инфляция в первом полугодии. То есть рост доходов запаздывает, это достаточно длительный процесс", – сказал изданию "Утро.ру" Павел Сигал.

Еще не все потеряно?

В целом же, эксперты не теряют надежды на возвращение роста объемов пенсионных накоплений граждан. В первую очередь, по их мнению, это будет связано со снижением темпов инфляции.

"Накопления будут расти по мере того, как инфляция в стране начнет снижаться. Для этого ЦБ РФ предпринимает определенные меры, – говорит Артем Деев. – Постепенно ситуация с накоплениями пенсионеров станет более благополучной, ведь ежегодно пенсии будут увеличиваться, а инвестиции НПФ позволят сохранить и преумножить накопления россиян на пенсионных счетах".

В снижение темпов инфляции верит и Павел Сигал. По его мнению, стоит рассчитывать, что ее темпы во втором полугодии будут ниже, поскольку доля импорта будет сокращаться, в магазины поступает в большом объеме российская продукция. При этом, рост цен замедлится, и разрыв в доходах по сравнению с инфляцией сократится.

Особые надежды эксперт возлагает и на государственные выплаты, обещанные пенсионерам.

"Конечно, для пенсионеров такая динамика воспринимается как снижение доходов, но государство в сентябре проводит выплату в размере 10 тысяч рублей, которую получат более 35 млн российских пенсионеров. А в дальнейшем индексация пенсий на ежегодной основе приведет к постепенному росту доходов граждан пожилого возраста", – говорит Павел Сигал.

Насколько НПФ удастся вывести в плюс реальную доходность инвестирования средств из пенсионных накоплений граждан – вопрос непростой, ибо он обусловлен большим числом самых разнообразных факторов. Совершенно точно можно сказать, что единоразовые государственные выплаты не способны изменить ситуацию никаким образом, так как их получателями являются уже действующие пенсионеры. В то же время НПФ занимаются инвестированием пенсионных сбережений тех, чей срок выхода на пенсию еще не подошел.

Также, весьма опрометчиво было бы надеяться на скорое снижение темпов инфляции, в следствии созревания нового урожая. Нынешний аномальный рост цен имеет глобальную природу и обусловлен общемировыми процессами. Прежде всего, это огромные массы свеженапечатанных долларов и евро, выброшенные на рынок ФРС США и ЕЦБ для компенсации потерь, вызванных пандемией. Этот денежный водопад еще не иссяк, что означает, что инфляция во всем мире, включая Россию, скорее всего, будет развиваться и дальше. А значит, нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними.