В партии выступили за расширение мер поддержки IT-отрасли

Представители "Единой России" совместно с экспертами кабинета министров подготовили программу развития информационных технологий. Также в разработке мер поддержки данной отрасли приняли участие представители профильного экспертного сообщества.



Как сообщил секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак, данный проект предлагает десятки различных шагов, которые способны серьезно изменить ситуацию в обсуждаемой области.

В частности, российские власти намерены приложить усилия для поддержки отечественного ПО. Также планируется снизить административную нагрузку на предприятия, задействованные в сфере высоких технологий. Помимо этого, разрабатываются стратегии продвижения наших продуктов на иностранных рынках.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что подготовленный парламентариями от ЕР пакет мер фактически является готовой стратегией действий, которая охватывает как минимум два ближайших года. Высокопоставленный госслужащий также подчеркнул, что все обсуждаемые идеи отвечают запросам россиян.

В обсуждении важной темы участвовала также сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. Она подчеркнула, что при развитии цифрового образования нельзя позволить, чтобы такой формат заместил традиционный учебный процесс.

Заместитель секретаря Генсовета единороссов Александр Хинштейн подчеркнул, что в ближайшее время необходимо решить вопрос с установлением единых подходов к интернет-тарифам для образовательных учреждений в субъектах РФ.

В заключение Чернышенко сообщил, что в ближайшее время передаст главе российского правительства Михаилу Мишустину подготовленный "Единой Россией" пакет мер, направленных на развитие IT-отрасли.