Такая ситуация сложилась на фоне резкого роста цен на жилые метры

В стремлении обзавестись собственным отдельным жильем жители Московской области готовы идти на серьезные компромиссы. Далеко не все могут потянуть приобретение квартиры хотя бы стандартных размеров – тогда в ход идут малосемейки и крошечные студии.



Так, спрос на малогабаритные квартиры подскочил на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению вице-президента Гильдии риэлторов Подмосковья Ольги Власовой, такой ажиотаж на рынке крошечных квартирах, в первую очередь, связан с серьезным ростом цен на жилые метры, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Кстати, ранее жителям Московской области рассказали, как можно сэкономить на транспорте.