Запуск "Северного потока-2" приведет к снижению цен на газ в Европе - эксперт

Запуск "Северного потока-2" приведет к снижению цен на газ в Европе - эксперт
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
"Газпрому" нужно параллельно решать проблему с аварией в Новом Уренгое, чтобы хранилища у потребителей на континенте не опустели зимой

В случае запуска "Северного потока-2" и начала транспортировки голубого топлива по балтийскому газопроводу цены на газ в Европе могут немного снизиться. Однако пока неизвестно, насколько это решит проблему с закачкой сырья в подземные хранилища, которые этим летом значительно опустели. С таким прогнозом выступил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в комментарии для "Газеты.ру".

По его словам, поставлять газ по нитке "Б" новой российской магистрали можно после прохождения сертификации, получения страховки и завершения пуско-наладочных работ, даже если "Газпром" не добьется исключения "СП-2" из-под правила Третьего энергопакета ЕС, ограничивающего нашу трубу по объемам прокачки топлива.

Эксперт напомнил, что ранее в августе стало известно, что отечественный монополист готов транспортировать своим покупателям в Старом Свете 5,6 млрд куб сырья, если прокачка начнется в октябре-ноябре.

"Я думаю, что начало поставок может несколько сбить цену на газ на европейских рынках, но решит ли это вопрос заполнения хранилищ – вопрос", – сказал Митрахович.

По его мнению, сейчас у "Газпрома" очень удобная позиция: на фоне высоких цен на голубое топливо на рынке континента концерн может выторговывать исключение из-под антимонопольного права для "СП-2".

При этом существует опасность срыва исполнения контрактов, которые сегодня "Газпром" исправно соблюдает, в зимний период из-за низкой заполненности европейских ПХГ. Тогда, полагает аналитик, российского монополиста "съедят живьем". Концерну необходимо срочно решать проблему с аварией на Ямале, чтобы "успеть закачать в хранилища нужные объемы газа для прохождения зимы", пока европейцы не обнулили свои ПХГ, убежден Митрахович.

В противном случае, "Газпрому" придется нарастить транзит через Украину в ближайшие недели, констатировал эксперт.

Ранее в четверг, 2 сентября, стало известно, что первый газ по новой балтийской трубе может пойти уже в этом отопительном сезоне, т.е. до конца 2021 года.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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