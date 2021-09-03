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В СМИ продолжают активно обсуждаться итоги встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского. Внимание немецких пользователей привлек пункт, касающийся "Северного потока-2".
Как пишет издание Die Zeit, и Киев, и Вашингтон продолжают считать газопровод угрозой для энергетической безопасности Европы. Более того, США пообещали Незалежной не только обеспечить безопасность поставок к переходный период, но и то, что ее транзитная роль будет сохранена.
Такая позиция вызывала у немецких читателей лишь недоумение и гнев.
Так, один из пользователей объяснил, почему Киеву и Вашингтону не дает покоя почти достроенный трубопровод.
"Это чушь собачья. Это угроза кошельку Украины и угроза интересам США. Конечно, они причитают из-за этого",
– заключил читатель, добавив, что Германии до этого нет никакого дела, поскольку после запуска "Северного потока-2" она будет только в плюсе.
Другой пользователь иронично попросил объяснить ему, почему Киев вдруг стал гарантом энергетической безопасности ЕС.
Третьих возмутило, что США почему-то обещают Украине, что российский газ и дальше будет прокачиваться через ее территорию.
"Что может быть абсурднее?"
– справедливо поинтересовался автор комментария.
Также затронули и финансовую сторону этого вопроса. Один из комментаторов предположил, что ЕС, а именно Германия, будут вынуждены возместить Незалежной упущенные сборы. "А она на эти деньги купит американское оружие", – подытожил читатель.
Ранее в Кремле оценили переговоры США и Украины. В частности, Дмитрий Песков отметил, что крайне не согласен с позицией стран по "Северному потоку-2".
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