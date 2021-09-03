Чушь собачья: в Германии оценили заявление США и Украины по "Северному потоку-2"

Чушь собачья: в Германии оценили заявление США и Украины по "Северному потоку-2"
Фото: Bernd Wüstneck / dpa / www.globallookpress.com
Тезис о том, что газопровод является энергетической угрозой, вызвал у жителей Европы негодование

В СМИ продолжают активно обсуждаться итоги встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского. Внимание немецких пользователей привлек пункт, касающийся "Северного потока-2". 

Как пишет издание Die Zeit, и Киев, и Вашингтон продолжают считать газопровод угрозой для энергетической безопасности Европы. Более того, США пообещали Незалежной не только обеспечить безопасность поставок к переходный период, но и то, что ее транзитная роль будет сохранена. 

Такая позиция вызывала у немецких читателей лишь недоумение и гнев. 

Так, один из пользователей объяснил, почему Киеву и Вашингтону не дает покоя почти достроенный трубопровод.

"Это чушь собачья. Это угроза кошельку Украины и угроза интересам США. Конечно, они причитают из-за этого", 

– заключил читатель, добавив, что Германии до этого нет никакого дела, поскольку после запуска "Северного потока-2" она будет только в плюсе. 

Другой пользователь иронично попросил объяснить ему, почему Киев вдруг стал гарантом энергетической безопасности ЕС. 

Третьих возмутило, что США почему-то обещают Украине, что российский газ и дальше будет прокачиваться через ее территорию. 

"Что может быть абсурднее?"

– справедливо поинтересовался автор комментария. 

Также затронули и финансовую сторону этого вопроса. Один из комментаторов предположил, что ЕС, а именно Германия, будут вынуждены возместить Незалежной упущенные сборы. "А она на эти деньги купит американское оружие", – подытожил читатель. 

Ранее в Кремле оценили переговоры США и Украины. В частности, Дмитрий Песков отметил, что крайне не согласен с позицией стран по "Северному потоку-2". 

Источник: Die Zeit ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость308185
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Теперь рогули будут писать в своей презренной прессе, что это украинско-американский газовый поток. По аналогии с космосом. Полетела американская ракета Атлас с российским двигателем РД180М, а рогули туда поставили аж целый топливный бак, сделанный на Южмаше. Топливный бак, Карл! Но в прессе написали что полетела украинско-американская ракета. Да что еще взять с ущербных.
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