Банкир призвал население задуматься о возможной опасности

Риски глобального кризиса на финансовом рынке нельзя не заметить, несерьезное отношение к этой ситуации может привести к губительным последствиям. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед журналистами на полях Восточного экономического форума.

По словам банковского деятеля, этот фактор учитывает Центробанк, обозначая риски – в прошлом стране приходилось страдать из-за недооценки ситуации на глобальном рынке.

"Перегрев на мировых финансовых рынках очевиден. Такая опасность в среднесрочной перспективе присутствует. Лучше риски переоценить, чем недооценить", – заявил глава правления "Сбербанка".

Как отмечает источник, в программе единой кредитно-денежной политики на 2022-2024 гг. ЦБ рассмотрел несколько сценариев развития, включая "финансовый кризис". По оценке регулятора, нестабильная динамика на рынке и образование "пузырей" из-за жесткой монетарной политики в развитых государствах может стать причиной ухудшения настроений на рынках инвестиций и обострить долговую ситуацию на глобальном уровне. Итогом же станет очередной мировой кризис.

Таким образом, предполагают в ЦБ, в случае сворачивания стимулирующих мер условия в мировом финансовом рынке ухудшатся, и падение ВВП в России через два года может достигнуть 2,4% (в 2023) при последующем восстановлении в 2023 году до 3-4%.

Ранее экс-глава "Русала" Олег Дерипаска раскритиковал политику Центробанка, заявив, что повышение кредитных ставок для бизнеса знаменует возврат в стагнацию последнего пятилетия и снижение доходов населения.